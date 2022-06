Un Premio del Sole 24 Ore per i saggi sui temi del futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aperto, inclusivo, ambizioso: tutti possono prendere parte al dibattito sull'evoluzione economica e sociale con un proprio contributo originale partecipando al Premio letterario di saggistica economica e sociale del Sole 24 Ore con un proprio testo inedito. Al centro del Premio, il pensiero in grado di tracciare nuovi modelli di interpretazione delle dinamiche in atto: dai movimenti geopolitici, demografici, culturali su scala globale. Sguardo rivolto anche all’analisi di tematiche di ampio respiro: dalla macroeconomia alla finanza, compresi argomenti più specifici, come, ad esempio, sostenibilità, coesione sociale, lavoro, leadership, open innovation, impresa.

Il Premio letterario di saggistica economica e sociale del Sole 24 Ore, è stato lanciato durante il Festival dell'Economia di Trento organizzato per la prima volta dal Gruppo 24 Ore nei quattro giorni dal 2 al 6 giugno che hanno riunito nel capoluogo trentino i più brillanti esponenti nazionali ed internazionali del mondo accademico e del pensiero economico, è rivolto ad autori italiani e stranieri per testi inediti scritti in lingua italiana. Possono partecipare autori affermati, che abbiano già pubblicato un libro con una casa editrice o in autopubblicazione, o autori alla loro prima opera. Il regolamento completo può essere consultato su ilsole24ore.com/premioletterario.

Le candidature sono aperte e si chiuderanno il 30 settembre 2022. Il vincitore, scelto dalla giuria a suo insindacabile giudizio, verrà proclamato nel mese di novembre e avrà l'opportunità di pubblicare l'inedito con la Casa Editrice Il Sole 24 Ore. Il libro sarà proposto al pubblico assieme al Sole 24 Ore e sarà presentato al Salone del Libro 2023.

La giuria, presieduta dal Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, è composta da Marco Carminati, responsabile della Domenica - Il Sole 24 Ore, Marta Dassù, editor in chief di Aspenia e senior advisor European Affairs, The Aspen Institute, Alessandra Losito, direttrice generale Pictet Wealth Management Italia, Karen Nahum, direttrice generale Publishing & Digital Gruppo 24 Ore, e Alberto Orioli, vice direttore Il Sole 24 Ore.

«Siamo molto orgogliosi di lanciare questa iniziativa che si innesta nel percorso di sviluppo e promozione della linea di libri dedicati al grande pubblico del Sole 24 Ore, una proposta editoriale che negli ultimi anni si è ampliata, offrendo ai lettori un catalogo ampio e articolato, con volumi a cura delle grandi firme del Sole 24 Ore accanto a numerosi esperti e collaboratori del quotidiano. Il Premio è una ulteriore opportunità per tutti coloro che vogliono offrire il proprio contributo di qualità ai nostri temi, entrando a far parte del nostro catalogo in modo attivo» ha spiegato Karen Nahum, direttrice generale Publishing