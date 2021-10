Un premio a tre studiosi che insegnano a diffidare delle ricette semplici

4' di lettura

Il premio Nobel per l’Economia è stato assegnato, da una parte al canadese-americano David Card dell’Università di Berkeley, per i suoi contributi empirici all’economia del lavoro, e dall’altra congiuntamente all’israelo-americano Joshua Angrist e l’olandese-americano Guido Imbens, rispettivamente del Mit di Boston e dell’Università di Stanford, per i loro contributi metodologici all’analisi delle relazioni causali in economia.

Il loro contributo all’economia moderna è stato fondamentale, e non a caso i nuovi metodi introdotti e applicati a vari problemi economici sono stati salutati come una vera e propria rivoluzione – la cosiddetta credibility revolution – del modo di fare analisi empirica nelle scienze economiche.

Alla base di tutti i comportamenti economici, c’è il concetto di scelta che i soggetti operano massimizzando il loro benessere introducendo una selezione tra chi partecipa e chi no.

La credibility revolution

L’esito finale viene quindi a dipendere dalla scelta iniziale. Così per esempio per capire gli effetti di un ricovero ospedaliero sulla salute, non si possono confrontare i soggetti che sono andati in ospedale con quelli che non ci sono andati, perché i malati per costruzione avranno una salute media peggiore dei soggetti sani.

Questo fenomeno di “selezione” si applica a una infinità di situazioni economiche in cui la scelta confonde l’esito finale: per esempio la scelta di quanto e cosa studiare, la decisione di migrare in un altro Paese, fino al vantaggio di cui può godere un politico al momento dell’elezione. Molte delle grandi questioni economiche che vengono affrontate nel dibattito pubblico soffrono della eccessiva semplificazione con cui i problemi vengono trattati e della superficialità con cui vengono proposte le ricette di politica economica. Il grande merito di questo Nobel è quello di aver premiato degli scienziati che hanno sfidato la saggezza convenzionale e le risposte semplici, proponendo nelle scienze economiche degli esperimenti “naturali” che replicano il metodo sperimentale per conoscere gli effetti economici di molte questioni importanti per il benessere delle persone e della società.