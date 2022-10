Un professionista su tre soffre di sovraccarico cognitivo

gE ancora: oltre la metà del campione tricolore conferma di fare uso di sistemi di condivisione file di tipo personale (come per esempio OneDrive, Google Drive o anche WhatsApp) e ammette di utilizzare quotidianamente più strumenti di condivisione per gestire le informazioni delle informazioni fra account, risorse, strumenti e app mobili, a dimostrazione del fatto che i dati necessari per portare a termine le attività quotidiane sono distribuiti su un numero sempre maggiore di fonti.

L’effetto negativo di tale “disorganizzazione”? Per metà dei professionisti si traduce in una dispersione di tempo, quantificata in un’ora al giorno, da dedicare alla ricerca sulle reti o su sistemi condivisi aziendali di documenti o dati specifici necessari per lo svolgimento del proprio lavoro. Il volume e la complessità delle informazioni da gestire porta dunque a situazioni che Antonio Matera, Regional Vice President Sales per l'Italia di OpenText, non esita a definire scoraggiante.

“La quantità di dati a disposizione - spiega infatti il manager - sta aumentando esponenzialmente ma ci siamo resi conto che le informazioni di per sé non sono la soluzione, perché è quando vengono raccolte e gestite in modo fluido che si trasformano, rivelano insight e si prendono decisioni migliori. Solo così si può cogliere il vantaggio informativo”.

La dispersione e la cattiva gestione di documenti e comunicazioni non producono solo un effetto negativo in termini di produttività aziendale, ma anche degli impatti negativi sui lavoratori. Il 43% degli addetti italiani oggetto di indagine, infatti, ritiene che il sovraccarico cognitivo abbia ripercussioni dal punto di vista del benessere fisico e mentale, mentre il 35% è dell’idea che le conseguenze riguardino principalmente le prestazioni lavorative.

Non passa però inosservato un ultimo indicatore, che si riflette come tendenza anche su scala globale: causa eccesso di informazioni, un professionista italiano su tre ritiene compromesso il proprio equilibrio vita-lavoro mentre il 42% del campione globale registra un’influenza negativa sul proprio benessere psico-fisico.