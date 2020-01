Un puntello al Governo ma i distinguo aumenteranno

La Consulta boccia il referendum leghista sul maggioritario

Una pronuncia nel segno della continuità, che non ha “osato” avventurarsi in terre incognite. Alla fine, dopo molte ore di conclave, i giudici della Corte costituzionale hanno deliberato per la non ammissibilità del quesito referendario presentato da otto regioni a guida centrodestra e messo a punto dal leghista Roberto Calderoli.

In attesa delle motivazioni della sentenza, il primo effetto politico è evidente: lo stop al maggioritario, dal momento che l’obiettivo dei proponenti era trasformare il sistema elettorale in un maggioritario secco basato interamente sui collegi uninominali come in Gran Bretagna, e il conseguente via libera alla riproporzionalizzazione del quadro politico.

«Il castello di sabbia costruito dalla Lega di Matteo Salvini sulla legge elettorale è venuto giù. Ora la maggioranza vada spedita verso l’approvazione della proposta depositata alla Camera», è la reazione immediata dei capigruppo del Pd condita con un non celato sospiro di sollievo. Avanti, dunque, con il Ddl appena presentato alla Camera dai quattro partiti della maggioranza giallo-rossa e ribattezzato Germanicum: un proporzionale con soglia di sbarramento al 5% come in Germania, appunto. L’unica legge, dopo mesi di discussione, che tiene insieme i pezzi del governo.

Per il M5s non sarebbe stato possibile - almeno in questa fase politica con Luigi Di Maio ancora seduto, sia pure più traballante di qualche mese fa, sulla poltrona di capo politico del movimento - accettare un maggioritario secco che lo avrebbe costretto alla coalizione pre-elettorale con il Pd perdendo così la parte più movimentista e di destra dell’elettorato e della dirigenza.

Da qui il compromesso accettato dal Pd di un proporzionale con correzioni anti-frammentazione. Come ha spiegato negli ultimi giorni Dario Franceschini, è un sistema che permette la corsa solitaria pur sapendo che dopo le elezioni si dovrà convergere.