Un puzzle d’ispirazioni dal design alla moda: lo stile secondo Marco de Vincenzo

L'OPERA CHE AVREI VOLUTO CREARE La Cappella Sistina: perché in quello sforzo c'è qualcosa che mi fa pensare al limite che divide l'uomo dalla divinità. C'è molta spiritualità in quella sfida. È importante, nell'arte, percepire quell'ambizione (per visite e prenotazioni, m.museivaticani.va ).

“La creazione di Adamo” (1508-1512), di Michelangelo Buonarroti, sulla volta della Cappella Sistina.

SE NON VIVESSI A MILANO VIVREI In Sicilia. Se il mio lavoro un giorno me lo permetterà, ci tornerò. Sono andato via, come molti, per realizzare i miei sogni, mi piacerebbe però riprendere la via di casa e vivere vicino al mare. Magari a Palermo, che è una città che amo molto ( turismo.comune.palermo.it ).

L'HOTEL CHE AMO DI PIÙ L'ho scoperto la scorsa estate: è il Signum, a Salina. La chef, Martina Caruso, ha una stella e una stella verde Michelin ( www.hotelsignum.it ).

La piscina dell'Hotel Signum, a Salina.

IL MUSEO PIÙ INTERESSANTE DEL MOMENTO Il più bello: Galleria Borghese, a Roma. Non esiste un altro luogo così ricco di opere (i depositi sono aperti da martedì a venerdì, su appuntamento). Un buon motivo per tornarci: ha appena aperto la mostra Giuseppe Penone. Gesti universali, a cura di Francesco Stocchi (oltre 30 opere, dagli anni Settanta ai primi Duemila, fino al 28 maggio, galleriaborghese.beniculturali.it ).

“Albero di 8 metri”, di Giuseppe Penone (2000), in mostra alla Galleria Borghese di Roma.

SE NON FACESSI CIÒ CHE FACCIO VORREI… Riprendere a dipingere. Vorrei provare a capire, dopo tanti anni dedicati ad altro, in che cosa consiste la mia pittura. Era un'attività che mi restituiva tanto: vorrei riprenderla.