Un quarto di secolo di stabilità senza sacrificare la crescita

Chiarire la differenza tra quello che può e non può dare una unione monetaria è fondamentale per la percezione che dell’esperienza euro hanno i cittadini europei. Prendiamo gli italiani. Sulla base dell’analisi finora condotta, il loro gradimento dell’euro dovrebbe essere crescente, o almeno costante. Nel 1999 i guadagni erano solo attesi, oggi sono effettivi. Invece il consenso non è cresciuto come l’azione della Bce avrebbe meritato. La differenza tra fatti e percezioni può avere almeno due spiegazioni, non alternative. Da un lato, c’è un problema di educazione finanziaria: non apprezzo abbastanza l’esperienza euro perché non so cosa sia ragionevole aspettarsi da una unione monetaria, e cosa no. Dall’altro lato, può esserci un atteggiamento psicologico: attenzione selettiva, cioè tengo conto solo delle informazioni che mi piacciono. Per cui nel valutare l’esperienza euro dimentico i vantaggi ottenuti, e mi rammarico per l’impossibilità di gestire una politica monetaria nazionale, come se questa in passato fosse stata correlata con maggiori performance macroeconomiche. Oppure trascuro completamente il fatto che l’incapacità del Paese di crescere era iniziata ben prima del 1999.

In ogni caso, non c’è alcuna ragione per non fare i complimenti alla Bce, e augurarle di continuare a mostrare l’importanza di avere una banca centrale indipendente sia dal sistema politico sia da quello finanziario, ma allo stesso tempo guidata da banchieri centrali che si caratterizzino per comportamenti responsabili e trasparenti, gli unici che rafforzano sia l’efficacia della politica monetaria che l’indipendenza effettiva della stessa banca centrale.

