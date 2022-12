Un record da Formula 1: il primato dell'orologio meccanico più sottile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con uno scatto sorprendente, Richard Mille ha presentato il primo modello nato dalla partnership con Ferrari. Una liaison naturale per un brand che, nella sua pur recente storia, ha in bacheca una serie di collaborazioni importanti con piloti e scuderie di Formula 1 che non si sono limitate all'inserimento di un simbolo o di un nome sugli orologi. La maggior parte di quei segnatempo dai movimenti molto sofisticati è scesa in pista ben stretta al polso dei campioni del volante. Un nome su tutti? L'amato ex ferrarista Felipe Massa al quale il brand aveva dedicato un modello all'avanguardia. E qui si torna al punto di partenza. Avanguardia, fondamentale per Richard Mille e per Ferrari perseguita e interpretata nel nuovo RM UP-01 Ferrari: semplicemente l'orologio meccanico più sottile attualmente sul mercato. Quanto sottile? 1,75 mm lo spessore. Incredibile da immaginare al polso. «Per un progetto del genere, era necessario mettere da parte tutte le conoscenze accumulate in anni di pratica e ogni possibile standard di orologeria» - le parole di Julien Boillat, Direttore Tecnico per le casse di Richard Mille - «Eliminare quegli ultimi decimi di millimetro di spessore è stato un processo estremamente impegnativo e lungo». Una sottigliezza che non è sinonimo di fragilità, perchè la cassa dalla forma tonneau dalle dimensioni di 51,00 x 39,00 mm (monoblocco nella parte centrale e nel fondello) è in titanio grado 5, materiale che per le sue qualità superiori è usato in contesti come l'aeronautica, l'industria spaziale o l'automobilismo in quanto è grado di coniugare resistenza e leggerezza.

L'RM UP-01 Ferrari ha uno spessore totale di 1,75 mm, di cui 1,18 mm sono occupati dal movimento a carica manuale. La cassa di forma tonneau (51,00 x 39,00 mm) è monoblocco nella parte centrale e nel fondello ed è in titanio grado 5. Il peso dell'orologio è di 2,82 grammi. 150 esemplari. Prezzo: 1,7 milioni di franchi svizzeri tasse escluse.

E non poteva essere altrimenti, anche perchè in un modello così sottile a occupare gran parte dello spazio (1,18 mm) è il movimento che il brand ha sviluppato in collaborazione con i laboratori di Audemars Piguet Le Locle, specializzati in calibri molto complessi. Nell'RM UP-01 Ferrari è un sofisticatissimo movimento a carica manuale con una riserva di carica di 45 ore, un peso di 2,82 grammi e una resistenza alle accelerazioni per oltre i 5.000 g, che vive in modo simbiotico con la cassa. Come? Qui, tutti quei componenti del meccanismo che non era obbligatorio sovrapporre, sono stati distribuiti su una superficie più estesa del solito.

L'indicatore di ore e minuti (01) nell'RM UP-01 Ferrari si trova a ore 12.

Inoltre presenta uno scappamento, inedito e brevettato, ultrapiatto che è in grado di dare forza al bilanciere a inezia variabile che sostituisce la racchetta della regolazione dando così al calibro la migliore precisione possibile. Platina e ponti sono in titanio grado 5. «Nella ricerca della sottigliezza assoluta, avevamo l'obiettivo di creare un modello che fosse lontano dall'idea di concept watch, ma che potesse essere indossato sempre», ha spiegato Salvador Arbona, direttore tecnico per i movimenti della marca. Sempre, ma da sole 150 persone, poichè è questo il numero di RM UP-01 Ferrari prodotti.

I due piloti della Scuderia Ferrari che hanno appena concluso il Mondiale di Formula 1, lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc, con al polso l'RM UP-01 Ferrari

E per possederne uno bisogna comunque investire 1,7 milioni di franchi svizzeri, tasse escluse. Sul quadrante dell'orologio, l'indicatore di ore e minuti è decentrato a ore 12. Sulla stessa superficie, la parte destra è occupata, in alto dal bilanciere, in basso dal leggendario Cavallino Rampante inciso al laser; quella sinistra mostra due cerchi nei quali alloggiano le due corone: quella in alto serve per azionare il selettore di funzione, quella in basso per regolare l'ora e caricare il movimento. La stagione sportiva della Ferrari è finita, ma c'è un nuovo record, fuori pista, da segnare. E che record!