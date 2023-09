Un resort di fronte al porto

Per un soggiorno esclusivo, è consigliabile il 5 stelle “adults only” LUA Resort. Si trova di fronte al nuovissimo porto turistico di Balatonfüre e il tocco elegante della struttura si unisce alla ricerca del benessere per l’ospite. Qui si può sperimentare uno stile di vita sano ed eco-consapevole. Oltre a servizi esclusivi e personalizzati di alto livello, come il centro benessere di 1000 mq e la piscina riscaldata panoramica con vista sul lago, il resort mette a disposizione dei viaggiatori esperienze suggestive per rilassarsi e godere dell’atmosfera del Balaton.

6/7 Menu