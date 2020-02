Un richiamo giusto e condivisibile ma la strada non è percorribile La vita media del debito deve crescere poi servono investimenti e dismissioni di Giorgio La Malfa

Innocenzo Cipolletta si chiede in un articolo importante apparso su questo giornale se, per cominciare ad affrontare la situazione del nostro debito pubblico, non sia il caso di replicare oggi l’imposta sull’Europa introdotta poco più di 20 anni fa dal governo Prodi e in particolare dal ministro del Tesoro Carlo Azeglio Ciampi. In quella circostanza nel dicembre 1996 venne introdotta, con un decreto legge, un’imposta progressiva sui redditi da pagarsi nell’esercizio finanziario 1997 con l’impegno di procedere successivamente (come poi avvenne) a una sua parziale restituzione.

Le differenze con quella vicenda sono tali da sconsigliare di ripetere oggi l’esperimento. Intanto allora l’obiettivo era preciso e circoscritto: poiché la decisione se ammettere o no l’Italia alla terza fase dell’Unione monetaria europea dal 1° gennaio 1999 sarebbe stata presa nel maggio del 1998 sulla base dei dati di consuntivo del 1997, si trattava di ridurre il deficit di bilancio di un solo esercizio finanziario. Era quindi credibile l’impegno a non ripetere il prelievo e fu anche possibile restituire parte dell’imposta percepita perché l’aspettativa di un ingresso nell’Ume consentì una drastica riduzione dei tassi di interesse e quindi degli oneri sul debito pubblico.

In secondo luogo la grande credibilità personale di Ciampi, che aveva solo da poco lasciato la Banca d’Italia, contribuì a limitare le polemiche sull’iniziativa. E infine in quel periodo il richiamo europeo era ancora molto forte nell’opinione pubblica italiana: un sacrificio per “entrare” in Europa appariva come uno sforzo giustificato sul piano razionale.

Nessuna di quelle condizioni è presente oggi: non c’è un obiettivo da rispettare entro una certa data; non vi è una personalità indiscussa che possa garantire la giustezza del sacrificio e soprattutto non c’è più un consenso sull’Europa così largo e indiscusso da poter giustificare un sacrificio per rispettare gli impegni che ci vengono chiesti da Bruxelles. E infine, è vero che un miglioramento del saldo di bilancio potrebbe far scendere lo spread – come scrive Cipolletta – ma il risparmio di interesse non sarebbe così massiccio da garantire di per sé la possibilità di una restituzione almeno parziale dell’imposta. Infine, è talmente diffusa la sensazione che la pressione fiscale in Italia sia molto elevata che l’annuncio stesso di un nuovo prelievo potrebbe dar luogo a un ulteriore effetto deflattivo nel momento in cui già per suo conto l’economia tende ad andar male.

Dunque la strada di Cipolletta non appare percorribile. Ma il suo richiamo è sacrosanto e sarebbe sbagliato non aprire una discussione sul da farsi. Va detto con chiarezza che un rapporto elevato e crescente del rapporto fra debito e reddito presenta rischi concreti. Non c’è un livello di quel rapporto oltre il quale si determina una crisi, ma la crisi può essere innescata da qualsiasi turbolenza economica o politica, interna o internazionale. Il debito pubblico è sostenibile finché viene ritenuto tale. Può cessare di colpo di essere sostenibile quando nascono dei dubbi sulla sua sostenibilità.