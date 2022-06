Un rifugio dentro la montagna per ritrovare se stessi e il proprio ritmo

Ascolta la versione audio dell'articolo

C'è una valle incantata che diventa di marmo in inverno e di muschio in estate. Una terra remota, incastonata in una selva antica dove crescono gli abeti di risonanza. Alberi lenti, perché il terreno calcareo non regala l'acqua. Alberi preziosi per i liutai, che vengono a cercarli nelle conche più nascoste e odorose di resina. È la Vallée de Joux e i boschi appartengono al Risoud, una delle foreste non frazionate d'Europa, nel cantone del Vaud. È un angolo di Svizzera al confine con la Francia, a cui è stato dato il soprannome di Seconda Siberia: la temperatura media annuale è di sei gradi, l'ideale per il gallo cedrone, che nel silenzio cerca mirtilli e ragni, il suo pranzo e la sua cena.

L'auto procede piano, sfiorando le linee dei sentieri che hanno visto passare i soldati di Napoleone, generazioni di contrabbandieri, i partigiani della Seconda guerra mondiale. In un punto sulla mappa, a 1.033 metri di altitudine, c'è il villaggio di Le Brassus. E lungo la strada principale, la destinazione del viaggio: l'Hôtel des Horlogers progettato da BIG, lo studio danese di Bjarke Ingels, per Audemars Piguet. Il nuovo ha spazzato il vecchio: il precedente Hôtel des Horlogers, lontano da ogni aspirazione di sostenibilità, e lo storico Hôtel de France, del 1857, di cui restano le foto virate seppia. Alberghi per amanti della natura, principalmente fondisti e camminatori. Prima ancora c'erano solo le case dei contadini: quando Goethe venne a scalare la vetta del Dent de Vaulion, dormì da loro e ne scrisse sui taccuini di viaggio. Ma mentre i poeti passeggiavano in montagna, gli abitanti della valle, i Combiers, pensavano a come con traslare la povertà imparando a costruire complicazioni.

Un dettaglio della hall dll'hotel.

È stata quella maestria ad attirare Jules Louis Audemars e Edward Auguste Piguet: venuti nel 1875 per accordare le reciproche competenze, apriranno qui la loro manifattura. Ci siamo, annuncia l'autista. L'Hôtel des Horlogers non ha insegna, ma è inconfondibile. Vetro, cemento e larice. Toni di grigio e trasparenze. Il paesaggio esterno come elemento di arredo interno. L'unicità dell'edificio è data, innanzitutto, dal progetto: grazie all'adozione di una serie di piani a zig zag, diretti verso la conca del fondovalle, l'albergo segue la topografia del versante a cui si appoggia. La pendenza è doppia, in verticale e nei passaggi diagonali. Se venisse fatta cadere una biglia dal tetto, scivolerebbe lungo i corridoi, fino al piano terra. Se la biglia fosse uno sciatore, potrebbe uscire dalla porta-finestra della propria camera, imboccare la passerella tracciata sulla facciata e puntare direttamente alle piste del fondo.