Musica, Sul palco di Ravello debutta il direttore d’orchestra robot

RoDyMan, è acronimo per Robotic Dynamic Manipulation, ed è un progetto nato nel 2013 grazie all'assegnazione da parte del Consiglio Europeo della Ricerca di un Advanced Grant al professor Siciliano, un finanziamento che mira a sostenere la ricerca di frontiera. Il robot in realtà è un umanoide che ha la capacità di replicare i movimenti di conduzione dell'orchestra acquisiti in una precedente fase, grazie ai sensori applicati al maestro Carlini nell'atto di esecuzione di un pezzo di Bach.



Ravello Festival

«In questo come in altri casi, il Festival è occasione di proficua collaborazione tra istituzioni culturali – dice Mauro Felicori, commissario della Fondazione Ravello – Questa volta la collaborazione tra Fondazione Ravello, Città della Scienza, Università di Napoli Federico II e Conservatorio di Salerno diretto dal maestro Imma Battista riesce a proporre qualcosa di veramente innovativo».

Il Ravello Festival 2019, alla sua 67esima edizione, propone un programma musicale articolato in 5 sezioni dalla primavera all’autunno. Quest’anno è centrato sulla musica classica e dà spazio a giovani talenti.