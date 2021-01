Un robot al posto del venditore: è il concessionario del futuro a prova di pandemia È quello che hanno immaginato alla Hyundai progettando il robot Dal-e, acronimo di Drive you, Assist you, Link with you-experience. Un servizio alla clientela che è al riparo dal pandemie di Corrado Canali

È quello che hanno immaginato alla Hyundai progettando il robot Dal-e, acronimo di Drive you, Assist you, Link with you-experience. Un servizio alla clientela che è al riparo dal pandemie

2' di lettura

Come cambieranno i concessionari del futuro tenendo conto anche di eventuali pandemie come il Covid-19? Alla Hyundai hanno progettato un robot umanoide che è una macchina progettata per comunicare con le persone utilizzando precise capacità di riconoscimento e funzioni di mobilità. Si tratta del DAL-e che è l'acronimo di "Drive you, Assist you, Link with you-experience". Il nuovo robot è dotato di una tecnologia di intelligenza artificiale all'avanguardia per il riconoscimento facciale, nonché di un sistema di comunicazione basato su una piattaforma di comprensione del linguaggio. È stato progettato per ipotizzare il futuro del servizio clienti, nel caso anche di pandemia come il Covid-19 che richiederanno meno contatti fisici fra le parti in molte attività quotidiane.

Il lancio in una concessionaria nel centro di Seoul

Presentato in uno showroom Hyundai a Seoul, il robot ha eseguito le sue prime operazioni in vista di un suo utilizzo quando si richiedono quotidiani contati con gli acquirenti potenziali e all’interni degli showroom gestiti da Hyundai Motor Group. Il piccolo umanoide trasmette un'impressione di benvenuto e coi suoi 80 kg è più leggero e più compatto di molti altri robot sul mercato. È inoltre dotato di una serie di soluzioni che ipotizzano le caratteristiche anche di un approccio sempre più amichevole oltre che sempre più altamente emotive per interazioni che in futuro saranno anche più naturali con i potenziali acquirenti.

Loading...

Suggerisce e comunica diverse informazioni utili

Nel caso in cui un acquirente entra nello showroom senza indossare una mascherina, il robot non soltanto è in grado di riconoscerlo, ma anche di consigliarli di indossarne al più presto una. In termini di capacità di comunicazione, DAL-e è in grado di dialogare fornendo informazioni utili su prodotti e servizi del brand coreano, rispondendo nello stesso tempo sia sul touch screen che attraverso dei comandi verbali. In termini di mobilità, il robot può muoversi liberamente, ma anche accompagnare i clienti nei punti utili degli showroom grazie alle quattro ruote del tipo omnidirezionali di cui dispone.

Il robot utile per l’intrattenimento negli showroom

Può anche intrattenere i clienti in diversi modi, come connettersi in modalità wireless a un grande schermo, chiedere ai visitatori di scattare foto con lui e fornire un feedback gestuale utilizzando le sue braccia mobili. Nella sala espositiva dove ha debuttato, DAL-e ha facilitato il flusso di lavoro del personale offrendo un aiuto pratico ai clienti, in particolare a coloro che preferiscono non essere assistiti da personale umano in tempi alle prese magari con qualsiasi tipologia di pandemia o anche di flusso molto più eccessivo in tutti gli showroom in particolare durante i fine settimana.

I coreani puntano su robotica e intelligenza artificiale

Hyundai Motor Group prevede di aggiornare il robot DAL-e per affinarne le principale capacità col passare del tempo e renderne l’impiego sempre ampio. Non a caso il costruttore coreano ha acquisito di recente una partecipazione maggioritaria della Boston Dynamics che progetta e realizza robot in grado di eseguire compiti complessi come il monitoraggio e le esplorazioni ambientali. La Boston Dynamic è tra i leader nell'automazione e nella programmazione con l'intelligenza artificiale e garantisce un livello di know-how che potrà essere utile per l’automazione nelle fabbriche e i progetti relativi a custumer service.