Un robot «soffice» per la riabilitazione della mano

Il progetto è stato iniziato da Bertoloni per la sua tesi triennale: «Il programma doveva essere sviluppato in toto nell'ultimo anno del mio percorso di studi. Ma anche a causa del Covid-19 e a una mia sottostima della gravosità dell'impegno, si è esteso al biennio del corso magistrale. Per cui posso dire di averci lavorato almeno tre anni senza interruzione, insieme con un amico, che mi ha aiutato nel suo anno sabbatico e che poi non ha voluto comparire tra gli autori».

La ricerca ha riguardato non soltanto la parte di programmazione, ma anche tutta la progettazione e la realizzazione degli attuatori e degli stampi per le parti in silicone, realizzati con tecniche di additive manufacturing. «E poi ci siamo confrontati con l'utilizzo concreto del sistema - commenta l'autore -, con un grande sforzo soprattutto per realizzare attuatori robusti, che non avessero problemi anche in caso di utilizzo prolungato. Abbiamo quindi compiuto un esteso lavoro di test e selezione dei materiali che ci ha portato via molto tempo».

Tra le tecniche utilizzate anche studi di motion capture, cioè di analisi di frame video, per capire il reale comportamento degli attuatori in funzione della pressione ricevuta rispetto a quello previsto in via teorica.

Esperienza preziosa

L'esoscheletro ottenuto alla fine è un prodotto ben ingegnerizzato e perfettamente funzionante anche se, per arrivare a una possibile commercializzazione, richiederebbe un ulteriore lavoro di sviluppo, ora in carico a un altro studente dell'Università di Brescia, che ha “ereditato” il lavoro e ha deciso di portarlo avanti.

«Abbiamo scelto una geometria dell'esoscheletro che non si adatta perfettamente a come si piegano le dita della mano, traducendosi in qualche problema di utilizzo», ammette Bertoloni, ma anche questo aspetto fa parte di un lavoro di ricerca ed entra nel bagaglio di esperienze acquisite.