Un salotto col sapore di casa: il nuovo spazio per la bellezza a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un nuovo indirizzo destinazione nella città destinazione per eccellenza, Milano. Perché Sisley Paris, il brand di soins et beauté famoso nel mondo, ha aperto in pieno centro, in via Manzoni, la sua Maison: dopo Parigi, Bordeaux e Lione, ora anche in Italia è possibile entrare nell'universo del brand e uscirne più luminosi, riposati e rigenerati. Al piano terra c'è la boutique, poi si sale al primo piano ed eccoci in quello che è un vero salotto, arredato secondo il gusto di Isabelle d'Ornano, la contessa che, insieme al marito Hubert, ha fondato l'azienda nel 1976. Presente in cinque continenti, rimane però un'azienda di famiglia. È stata lei, Isabelle, a ricamare personalmente i cuscini sul divano: il piccolo punto, racconta spesso, per lei è una sorta di meditazione, e questi oggetti ricamati diventano cartoline che regala agli amici.

Il Ginkgo biloba, un componente anti-età presente in molti prodotti del brand.

Qui a Milano ritroviamo il suo gusto, con cui ha arredato le dimore di famiglia tra Parigi, Londra e la Loira; un gusto che mixa pezzi d'arte e meraviglie floreali, quest'anno diventato anche un libro, Isabelle d’Ornano - What a Beautiful World! (Harry Abrams Books). In questo caso, la carta da parati riproduce un erbario, il lampadario è Moon dei designer milanesi Dimorestudio, poltrone e divani sono pezzi unici anni Cinquanta, rivestiti in velluto color caramello, il tavolo rotondo in bronzo è di Osanna Visconti di Modrone. Sul soffitto, le sagome luminose sono ispirate al profilo delle foglie di Ginkgo biloba, un componente anti-età presente in molti prodotti. Perché Sisley Paris è questo: bellezza intorno e dentro di sé, bellezza per la pelle e i capelli. Qui, nella Maison, si possono prenotare ora gli Hair Rituel by Sisley, con un appuntamento di un'ora e mezza, effettuato in una cabina di trattamento specifica. Le Grand Soin Cheveux Régénérant, Restructurant abbina l'arte del massaggio a un trattamento esclusivo. E poi ci sono i rituali di trattamento pelle, adattati alle specifiche esigenze femminili o maschili, dedicati al viso o al corpo; durano da 30 minuti a un'ora e mezza, sono concepiti per tutti i tipi di pelle e per tutte le età. Hanno obiettivi semplici (idratare, energizzare, detergere, snellire) e sofisticati, come Le Soin Anti-Âge Sisleÿa L’intégral La Cure o Le Soin Anti-Âge Supremÿa. Risveglio dei sensi, rigenerazione, stimolazione multisensoriale.

Loading...

Sempre il Ginkgo biloba che spicca anche sul soffitto delle cabine dei trattamenti come scultura luminosa e cromoterapica.

Isabelle d'Ornano è stata una pioniera della fitocosmesi, ma il segreto di Sisley Paris è stato, negli anni, saper fare ricerca. Adesso il brand incorpora la tecnologia Led nei suoi Soins Visage d’Exception: Le Soin Anti-Âge Sisleÿa L’intégral La Cure e Le Soin Anti-Âge Supremÿa. Un trattamento Led che agisce sull'incarnato, sulla grana della pelle, sulla compattezza e sui segni dell'invecchiamento. L'innovazione tecnologica si unisce così al potere della natura e della mano. Il Led è disponibile anche in versione flash, in abbinamento ad altri trattamenti viso. Progettato, sviluppato e prodotto in Francia, il dispositivo utilizza otto diversi colori di Led simultaneamente, ognuno rivolto a esigenze specifiche, per un risultato più mirato.

Il salotto della Maison Sisley di Milano.

Ma non dimentichiamo i profumi… Tra i trattamenti, il Soin Absolu Rose Noire, che ha anche dei prodotti cosmetici dedicati, la Masque Crème, l'Huile Précieuse, l'Émulsion Exquise, il Fluide Contour des Yeux, per ricordare che la rosa sta da sempre a cuore a Isabelle d'Ornano. Fa parte dei suoi ricordi e della sua vita. Isabelle nasce infatti Isabelle Potocki, in Polonia, nel 1937 (tra l'altro la sua storia è intrecciata ai Kennedy: la sorella della first Lady, Lee, aveva sposato suo zio, Stanislaw Radziwill). Le rose del ricordo sono quelle del castello di famiglia di Łańcut, nel sud della Polonia, rose che fioriscono solo a inizio maggio; Isabelle le ha volute nel giardino della sua dimora nel cuore del Berry, non lontana dal castello di George Sand, aggiungendo al roseto cedri, ortensie, caprifoglio, glicine e sculture nel parco. Quelle rose sono diventate anche un profumo, Izia, e un trattamento corpo e bagno. La bellezza che accompagna e segue ovunque.