Un salto in avanti per Classe E: è un ufficio connesso su 4 ruote

Alzare l’asticella. È questo uno dei principali meriti della Mercedes Classe E, da quasi 40 anni sul mercato e punto di riferimento nel segmento delle vetture di segmento E.

Con la sesta generazione, protagonista del nostro primo contatto, il costruttore di Stoccarda segna un profondo salto in avanti rispetto al passato e lo fa con una lista di novità a 360 gradi a partire dagli interni super connessi e dalla gamma di motorizzazioni dalla forte presenza di versioni plug-in hybrid con oltre 100 chilometri di autonomia.

Simile per dimensioni al modello che sostituisce, con una lunghezza di 495 cm, una larghezza cresciuta di circa 3 cm arrivata a quota 188 cm e un’altezza di 147 cm, esteticamente riporta la mente ai modelli EQ ma soprattutto presenta linee più filanti.

Il salto “quantico” sul fronte delle novità arriva una volta aperta la portiera, con l’ampia superficie vetrata dell’Mbux Superscreen a occupare tutta la plancia. Tradotto? Tre schermi tra strumentazione davanti al guidatore, maxi touch centrale e ulteriore monitor dedicato al passeggero. Non manca anche l’head-up display dalla generosa superficie, che nella guida di tutti i giorni si rileva molto comodo per leggere le indicazioni del navigatore. Il lungo elenco di novità comprende anche una videocamera anteriore, grazie alla quale si può partecipare a conference call su Zoom. Questo è possibile grazie all’installazione di applicazioni di terze parti, tra cui il social network TikTok, il browser Vivaldi o il gioco Angry Bird. Ovviamente le call si potranno effettuare solo ad auto ferma ma, per chi passa molte ore auto in auto, la Classe E ha tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio ufficio su quattro ruote. Il tutto senza perdere tempo quando si sale a bordo, grazie alla funzione “routine” che permetterà di ottimizzare tutte le funzioni e in futuro sarà supportata anche dall’intelligenza artificiale.

Visto la dotazione a disposizione, proviamo anche lo schermo del passeggero e decidiamo di vedere un film durante il viaggio. Noi lo vediamo ma il guidatore no, grazie alla superficie completamente nera dalla sua angolazione. L’impressione generale è che gli ingegneri di Stoccarda abbiamo puntato a creare la Mercedes più tecnologica e connessa attualmente in produzione ma senza mai mettere in secondo piano la sicurezza e l’utilizzo quotidiano. Le bocchette di aerazione ne riassumono il concetto: si possono settare dal display (in stile Tesla) ma anche manualmente senza inutili passaggi.