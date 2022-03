Un salvataggio lungo 14 anni: il governo inglese privatizza la ex Rbs

Ascolta la versione audio dell'articolo

Esultano la casalinga di Leeds e l'operaio di Liverpool: non dovranno più pagare di tasca loro il salvataggio di RBS, la banca scozzese travolta dal crack Lehman Brothers. Ci sono voluti 14 anni, un'era geologica nel mondo della finanza globale, ma alla fine lo Stato esce dalla terza banca britannica, fallita nel 2008.

Ieri, il Governo di Sua Maestà ha venduto, in sordina, circa il 4% delle azioni: la quota dello Stato è scesa, per la prima volta, sotto la soglia del 50%. La “defunta” Royal Bank of...