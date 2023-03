«Un sapere liquido che aiuti a realizzare al meglio i nostri sogni»

Appollaiato su una poltrona multicolore in una delle grandi aree relax del grattacielo nero, tra aule hi-tech e generosi angoli caffè, Lee Newman ha le idee molto chiare sul futuro dell’education nell’era dell’intelligenza artificiale. Ai cambiamenti strutturali del mondo del lavoro deve corrispondere un mutamento di pelle del sistema universitario. «A essere ripensata – spiega con il suo accento Midwest – è la stessa fonte di valore dell’educazione. Un tempo l’università era il regno dei contenuti, ma oggi va completamente rifondata perché i contenuti ormai si trovano caoticamente dappertutto, soprattutto online».

Il docente del terzo millennio deve quindi diventare qualcosa di diverso. Non più custode unico del sapere ma piuttosto mentore individuale, “curatore” come si direbbe in ambito museale e come ama ripetere Newman. Un profilo in grado di aiutare ogni singolo studente a trovare la propria dimensione e soprattutto a “metterla a terra” sia in azienda sia – soprattutto, perché sarà sempre più importante – come imprenditore.

«Dobbiamo creare un percorso di mentorship dei nostri studenti, perché fargli scoprire se stessi è la precondizione necessaria per sviluppare la loro carriera – sottolinea Newman pesando bene le parole. Solo dopo possiamo lavorare sulle skills del singolo individuo, sviluppandole anche in base alle richieste di un mercato del lavoro in continua evoluzione».

Il nuovo percorso immaginato da Lee Newman e dal suo team si chiama “Next Best You”, il prossimo tu migliore. «La nostra missione come business school è innanzitutto quella di aiutare gli studenti a capire qual è la loro attuale versione di loro stessi: quindi le aspirazioni, i punti di forza e le potenziali aree di crescita. Poi possiamo aiutarli a definire la loro next best version e a imboccare la strada per farla diventare realtà. Vogliamo catalizzare questa trasformazione: porre ciascuno studente sul suo giusto percorso di carriera, dotarlo delle skills necessarie per generare un impatto positivo nel mondo del lavoro e nella società. Trasformarlo, insomma, in un professionista o in un imprenditore motivato da uno scopo nella sua vita».

Next Best You è molto strutturato («forse per via dei miei trascorsi in McKinsey», sorride l’“Americano a Madrid”). Nel suo mandato di ripensare dalle fondamenta la business school, Newman ha individuato tre pilastri: la tua carriera, il tuo impatto e il tuo scopo.