Un secolo di PPP, autore di un cinema personale, simbolico, amato e contestato

Scrittore, poeta e giornalista, capace con la sua penna di risultare tanto delicato quanto graffiante; regista che ha dato lustro alla “poetica delle periferie” sul grande schermo; drammaturgo e intellettuale scomodo e controverso: è stato tutto questo Pier Paolo Pasolini, un artista che ha lasciato un marchio indelebile nella nostra cultura.



Il 5 marzo di quest'anno ricorre il centenario dalla sua nascita e, per l'occasione, ripercorriamo la sua straordinaria e versatile cinematografia, perennemente capace di far discutere i tanti cultori della sua poetica e gli altrettanti detrattori: ancora oggi, quando si parla di Pasolini, sono in molti a osannare il suo stile e le sue pellicole, ma anche numerosi coloro che sminuiscono il suo lavoro dietro la macchina da presa.

Pasolini, d'altronde, è davvero nato per far discutere, ma soprattutto per far riflettere con i suoi simbolismi e le sue allegorie a sfondo morale, tese ad attuare una vera e propria demolizione della borghesia, che risulta ancora oggi, analizzando le sue opere, uno dei fini più evidenti del suo lavoro.Senza mai scendere a compromessi, Pasolini ha dato sempre vita a immagini di rara crudezza per creare delle analogie tra il passato, i miti e le fonti classiche con il mondo moderno.

Gli esordi

Dimostra la sua grande forza fin dall'esordio, «Accattone» del 1961, girato senza un'adeguata preparazione tecnica, ma con accostamenti impressionanti tra la vita dei ragazzi delle borgate romane e la musica classica di Bach: il risultato è un film che si muove tra il sacro e il profano in maniera invidiabile, che si può anche leggere come una vera e propria trasposizione dei suoi romanzi precedenti, a partire dal celebre «Ragazzi di vita» del 1955. Ad «Accattone» seguì nel 1962 «Mamma Roma», un’altra pellicola ambientata tra i meandri della periferia romana ricca di riferimenti colti (a partire dalla splendida inquadratura che richiama il «Cristo morto» di Mantegna).Il suo cinema si configura immediatamente come libero, moderno, privo di barriere e convenzioni: un cinema spiazzante, in una sola parola, come fu anche «Il vangelo secondo Matteo» del 1964.

A un pubblico abituato a trasposizioni bibliche realizzate con grande budget dalle grandi produzioni hollywoodiane, dai colori accesissimi e con molti effetti speciali, Pasolini risponde con un film in bianco e nero, dall’essenzialità addirittura neorealista, con attori sconosciuti e volti decisamente meno “belli” rispetto a quelli proposti dal cinema a stelle e strisce.