Un secolo di Tutankhamon: Oxford ricorda Howard Carter e lord Carnarvon

Una mattina di novembre del 1922 un giovane archeologo inglese, Howard Carter, ha le mani che tremano dall'emozione: ha fato un buco, con un trapano a mano, in una porta di una tomba egiziana, nella Valle dei Templi, a Luxor. E' vecchia di millenni: sulla maniglia c'è ancora il sigillo di corda degli antichi sacerdoti egizi. Tutto è rimasto intatto per oltre 3mila anni e quello è il primo occhio che ci posa.

E' come entrare in una macchina del tempo. Quando guarda dentro rimane sbalordito: nella stanza ci sono ammassati centinaia di oggetti. Nel caos generale, si intravede uno stupefacente tavolo a forma di leopardo. Era appena stata scoperta la tomba di Tutankhamon, il più sensazionale ritrovamento della storia dell'archeologia. Quest'anno cade il centenario del sensazionale rinvenimento: la Bodleian Library di Oxford, la biblioteca dell'Università, la più grande rete libraria del paese, ha dedicato una celebrazione al faraone più famoso della civiltà delle piramidi. La complessa tomba sotterranea che venne alla luce era così ricca di reperti, che per lo sgombero degli oggetti, tutti scrupolosamente catalogati e rimossi, ci vollero 10 anni.

La tomba del faraone era la prima integra mai scoperta: era composta da 4 sarcofagi di legno, uno dentro all'altro, come una matrioska russa, e, dentro, la bara dorata del re egizio. L'immagine del faraone, con il curioso copricapo a trapezio e la barba a punta avvolta da un nastro, che ormai fa parte dell'immaginario collettivo, deriva da Tutankhamon ed è merito della testardaggine inglese.

Una mostra all'antica, senza effetti speciali

Per chi è abituato a quelle produzioni hollywoodiane che sono ormai le mostre dei grandi musei mondiali, l'installazione “Tutankhamon: excavating the archive” è una delusione a prima vista: è solo una piccola stanza all'ingresso del complesso librario. Ma quello che non ha in estensione, la mostra lo compensa in profondità, coerente con la sua natura archeologica. La curatrice Daniela Rosenow si è concentrata a non allestire l'ennesima, e tutto sommato inutile, mostra sul faraone egiziano, personaggio ormai quasi “commerciale” e inflazionato, ma sulla storia della scoperta della tomba.

C'è un iniziale motivo di nazionalismo dietro questa scelta, perché furono gli inglesi a trovare il sarcofago, ma la storia dell'archeologo Carter, sconosciuta ai più, è altrettanto affascinante quanto quella del faraone ragazzino. E' una mostra d'archivio, basata sui diari e sui documenti donati dallo stesso Carter alla sua morte nel 1945. A prima vista sembrerebbe del materiale noioso per una mostra, invece si rivela affascinante: gli scatti originali del famoso fotografo Harry Burton, che fu chiamato appositamente per testimoniare lo storico evento, hanno una qualità superlativa, superiore persino alle attuali macchine fotografiche digitali. La storia della tomba diventa la storia sui lavori di scavo. E' una sorta di “Dietro le quinte“ di Tutankhamon che racconta, per esempio, anche come gli oggetti furono trasferiti al museo del Cairo: fu costruita una mini-ferrovia portatile e smontabile con gli operai che poggiavano per terra i binari man mano che andavano avanti spostandoli da dietro e posandoli davanti a dei speciali vagoni appositi su cui i preziosi reperti vennero caricati per poi essere imbarcati sul Nilo e portati via nave.