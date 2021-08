Un semaforo a due colori: come funziona l’app per controllare il green pass dei prof

2' di lettura

Un semaforo a due colori, rosso o verde. Rosso: quel docente non ha ancora il green pass, non può entrare a scuola. E dopo cinque giorni di assenza resta senza stipendio. Verde: tutto ok. La piattaforma digitale che il Governo sta preparando, in vista dell'obbligo green pass che scatta il primo settembre per tutto il personale scolastico, è il primo grande controllo automatico di questi “certificati verdi” (“digital green certificate”, come li chiama l'Europa).

Dal punto di vista tecnologico e della comodità è un passo avanti importante; dal punto di vista della privacy e del diritto del lavoro la novità, però, apre a nuove sfide, come riflettono diversi giuristi in queste ore.

Insomma, nessuna comodità – in particolare quando c'è di mezzo il controllo su lavoratori – viene senza problemi.

Come funziona la piattaforma

Per ora i presidi sono generalmente contenti, hanno fatto sapere tramite la loro associazione ANP. Non dovranno (loro o chi per loro, come i bidelli) usare l'app VerificaC19 per controllare la presenza del green pass in ciascun dipendente. Una svolta tecnologica, rispetto a quanto avviene negli aeroporti, nei cinema, nei musei e palestre, dove i controlli manuali via app rallentano i flussi. In effetti, sarebbe stato ingestibile – notavano i presidi – farlo a scuola, in tutte le scuole, tutte le mattine.

La piattaforma, in via di sviluppo, introduce in Italia il primo controllo automatico dei pass. È collegata al database nazionale green pass (quello gestito da Sogei che li eroga e permette i controlli manuali via VerificaC19).