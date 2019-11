Un semirimorchio per trasporti no limits Prodotti su misura per agevolare ogni movimentazione di Michele Romano

2' di lettura

Da semplice fornitore di servizi di manutenzione sulle parti meccaniche di autocarri e semirimorchi a leader italiano nell’allestimento di semirimorchi per il trasporto di qualsiasi tipologia di materiale sfuso o pallettizzato. In mezzo ci sono cinquant’anni di evoluzione di TMT International, scanditi da almeno tre punti fermi: l’introduzione di nuove norme nella distribuzione di carburanti (è il 1980), l’introduzione in Italia dei semirimorchi walking floor per la movimentazione dei rifiuti (siamo nel 1989) e l’introduzione di un semirimorchio innovativo pensato e studiato in casa (1999) per intercettare l’evoluzione del mercato. «Siamo nati con l’obiettivo di far qualcosa di diverso dagli altri – spiega Alfredo Spinozzi, ceo dell’azienda con una laurea in ingegneria meccanica – e il nostro semirimorchio Scrigno, a porte scorrevoli a tutta apertura, rappresenta una sfida tecnologica vinta e un plus di un’utilità straordinaria per i trasportatori».

Anche grazie a quello che è il modello simbolo, il core business di TMT International si basa sui semirimorchi a piano mobile: autoportanti, con porte laterali a telaio continuo, intermodali per strada-mare-ferrovia, considerata una vera e propria rivoluzione nel settore. La risposta del mercato è eccellente: dal 2017 al 2018 il fatturato è raddoppiato (da 3,5 a 7 milioni) e crescerà quest’anno intorno all’80%, anche grazie al raddoppio del fatturato oltre i confini nazionali: Austria, Germania e Australia sono i primi tre mercati di sbocco. «Siamo presenti anche in Africa – sottolinea il ceo -, ma il nostro obiettivo è di espanderci a livello mondiale».

Piccoli sì, ma differenti dai maggiori competitori internazionali perché la produzione di TMT International parte da un foglio di carta bianca: «Ascoltiamo le esigenze del cliente e e realizziamo il semirimorchio che desidera, fornendo poi un’assistenza costante». Sempre rispettando altissimi standard qualitativi, attraverso la ricerca dei migliori materiali e check costanti prima della consegna. Operazioni che Spinozzi considera “fondamentali” e che cominciano all’interno del reparto R&S, dove un’equipe di ingegneri si dedica allo studio di nuove piattaforme e container e alle nuove fasi di lavorazione per la realizzazione di semirimorchi a piano mobile. È questo il cuore dell’azienda, sostenuto da «un continuo e convinto investimento». Del resto, i clienti di oggi si chiamano Eni, Esso, Total, Fiat Industries, Ferrovie dello Stato ed anche Carabinieri ed Esercito Italiano.

Uno stabilimento a San Benedetto del Tronto, «lo stesso dove iniziò la nostra avventura», dedicato all’allestimento di autobotti; un secondo a Monteprandone, sempre nell’Ascolano, per i semirimorchi a piano mobile. «Qui stiamo predisponendo una nuova area di 50 mila metri quadrati – anticipa Spinozzi – con l’obiettivo di unificare tutte le attività in un quartier generale». Un investimento triennale sui macchinari in una logica 4.0» e che accompagnerà TMT nell’intermodalità strada-mare-ferrovia.