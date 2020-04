«Un settore strategico in cui l’Italia è tra i leader» di Giovanna Mancini

I dati provenienti dall’osservazione satellitare della Terra sono una miniera inesauribile: «Una vera commodity per chi è in grado di analizzarli e utilizzarli. E le applicazioni in servizi per l’industria o per i cittadini sono infinite», spiega Giorgio Saccoccia, l’ingegnere e manager che da maggio scorso guida l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Soprattutto in un settore come l’agricoltura.

Può farci qualche esempio di come si possono usare questi dati?

Sono fondamentali per tutte le attività legate al monitoraggio del territorio, dallo studio dell’ambiente e del suo degrado, per programmare azioni di prevenzione dei rischi oppure di intervento in caso di emergenze. Ma anche per la pianificazione urbana e la cartografia, per sicurezza e ovviamente per la gestione delle risorse agricole e forestali. Tutte attività che hanno ritorni immediati per i cittadini e che inoltre generano valore: attorno ai dati provenienti dall’osservazione della Terra si è sviluppata una importante industria, fatta anche di piccole aziende e start up, che elaborano le app e i dispositivi destinati agli utenti.

L’Italia come si sta muovendo per cogliere questa opportunità?

Il nostro Paese, attraverso l’Asi, ha investito da tempo nello sviluppo di satelliti in grado di generare questi dati, che poi possono essere usati per interesse nazionale, oppure venduti ad altri Paesi, e inoltre rappresentano un importante strumento di diplomazia, attraverso accordi internazionali siglati dal governo.