Un simulatore di guida al Politecnico di Milano per studiare l’auto del futuro Il campus Bovisa è ora dotato del Driving Simulator Lab per effettuare test utili per la sicurezza stradale e i sistemi di guida autonoma di Federico Cociancich

Il simulatore di guida del politecnico di Milano in azione

Il campus Bovisa è ora dotato del Driving Simulator Lab per effettuare test utili per la sicurezza stradale e i sistemi di guida autonoma

Inaugurato presso il campus Bovisa del Politecnico di Milano il primo simulatore di guida dinamico Driving Simulator Lab, progettato da VI-grade e realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia.



Il Politecnico di Milano rappresenta un'eccellenza in campo universitario: secondo una classifica stilata dal QS World University Rankings, è il nono al mondo, considerando circa mille università simili, per quanto riguarda il “Mechanical, Aeronautical & Manufactoring Engeneering”, ovvero per le attività di ingegneria Meccanica, Aeronautica e Tecnologie.

Da sempre attento alle trasformazioni e ai grandi cambiamenti, ai rapporti con le imprese e a quelli con il territorio punta molto su una formazione in grado di integrarsi con le necessità aziendali, così da cercare di attrarre giovani ricercatori, senza che questi cerchino altrove. Per questo punta anche su grandi laboratori: dalla microelettronica, sta infatti cercando di realizzare la più grande camera bianca per la realizzazione di sensori per l'Intelligenza Artificiale, all'architettura, non soltanto con la classica modellistica architettonica tridimensionale, ma anche con strumenti digitali per un nuovo approccio all'urbanistica e per guidare la trasformazione delle città. In questo contesto si è inserito un altro tassello importante, rappresentato dal nuovo simulatore di guida DiM400, un gioiello hi-tech da 5 milioni di euro, finanziati per il 40% da Regione Lombardia.

Questo innovativo simulatore vuole essere la base di un'infrastruttura di ricerca, la più grande nel nostro Paese per i ricercatori, che saranno così in grado di partecipare a grant europei (sarà quindi una leva per acquisire fondi internazionali), e contemporaneamente porsi al servizio delle imprese del territorio nel settore Automotive: dal tradizionale testing di componentistica per autovetture, fino allo studio di scenari legati all'auto connessa e autonoma.

Le caratteristiche del simulatore

Il simulatore è composto da una ambientazione virtuale proiettata su uno schermo panoramico e un abitacolo che poggia su un sistema di attuatori (bracci mobili) che, grazie ad algoritmi matematici, sono in grado di replicare il funzionamento reale: il guidatore ha quindi una percezione della guida molto simile a quella che avrebbe se fosse seduto su un veicolo in strada.