Un sistema bizantino che non intacca il potere delle correnti

Le correnti interne alla magistratura non sono eliminabili. Né è eliminabile il ruolo che hanno nella elezione dei membri del Csm. È in questa prospettiva che va valutata la riforma del sistema elettorale con cui i magistrati eleggono ogni quattro anni i membri del proprio organo di autogoverno. E infatti con una buona dose di realismo il ministro competente Marta Cartabia ha sempre fatto riferimento a un obiettivo più modesto, e cioè la riduzione della loro influenza. In che misura il nuovo sistema elettorale proposto serve a realizzare questo obiettivo?

In base alla riforma il nuovo Csm sarà un po’ più ampio di quello attuale. I membri saranno 30 e non più 24. Venti saranno i componenti eletti dai magistrati ordinari (i membri togati) e 10 quelli eletti dal Parlamento in seduta comune a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 3/5 (i membri laici). L’elezione dei togati segue una procedura complessa che deve tener conto di tre diverse categorie di magistrati. Due togati sono eletti tra i magistrati di cassazione in un collegio unico nazionale. Vincono i due candidati con il maggior numero di voti. Cinque togati sono eletti tra i pubblici ministeri in due collegi. In ciascun collegio sono eletti i due candidati con più voti. Il quinto togato di questa categoria è il candidato che risulta come miglior perdente nei due collegi.

Fin qui siamo a sette membri togati. Ne restano da eleggere 13 nella categoria più numerosa che è quella dei magistrati giudicanti. E qui le cose si complicano. Otto di loro sono eletti in quattro collegi in ciascuno dei quali vincono i due candidati con più voti. La stessa formula usata per le altre due categorie. A questi otto però se ne aggiungono altri cinque eletti in un collegio unico nazionale con sistema proporzionale. Per eleggere questi cinque, i candidati che si presentano nei quattro collegi già citati possono collegarsi tra di loro. Il collegamento è ammesso sia tra candidati dei diversi collegi che tra quelli dello stesso collegio. In pratica si formeranno dei gruppi che prenderanno il posto delle liste del passato. Quindi si fa la somma dei voti ottenuti nei quattro collegi dai diversi gruppi. Da questa somma si scorporano per intero i voti ottenuti dai candidati vincenti e si procede alla distribuzione dei cinque seggi usando la formula del quoziente, naturale, cioè dividendo la cifra scorporata di ciascun gruppo per cinque. I seggi vengono poi attribuiti ai candidati che in ciascun gruppo hanno ottenuto la percentuale di voti più alta. In sintesi, nel nuovo Csm siederanno due magistrati di cassazione, cinque pubblici ministeri e 13 giudici, oltre ai 10 membri laici eletti dal Parlamento.

Il lettore paziente che sarà arrivato alla fine del precedente paragrafo avrà capito che si tratta di un sistema bizantino. In pratica siamo davanti a un sistema misto che mette insieme una componente maggioritaria, i collegi binominali, e una componente proporzionale con l’aggiunta del ripescaggio e dello scorporo. Insomma un sistema con un po’ di tutto. E già questo insospettisce.

Prima di procedere a un tentativo di valutazione, completiamo la descrizione delle altre caratteristiche. L’elettorato attivo per tutte le categorie di eletti è rappresentato da tutti i magistrati. Non esistono filtri per la presentazione di una candidatura. Chiunque si può presentare. In ciascun collegio i candidati devono essere almeno sei, con donne e uomini rappresentati pariteticamente. Se le candidature “spontanee” sono meno di sei si procede al sorteggio dei candidati mancanti tra tutti i magistrati del collegio in questione che si dichiarano disponibili.