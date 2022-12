Un sito unico in Europa

Newgrange fa parte di Brú na Bóinne, patrimonio mondiale dell’Unesco ed è il sito megalitico preistorico più grande e importante d’Europa, comprende anche i siti di Knowth e Dowth, nonché la più grande collezione di arte megalitica dell’Europa occidentale.

Con oltre 5.000 anni, Newgrange precede la grande piramide di Giza in Egitto e Stonehenge in Gran Bretagna. È poco distante da Dublino (circa 40 chilometri) e vicino alle città di Slane e Drogheda, raggiungibili facilmente dalla capitale. La conformazione del complesso, progettato con competenza astronomica per far passare la luce attraverso un'apertura, permette di vivere l'emozionante momento del solstizio