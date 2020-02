Un sms per respingere gli abbonamenti indesiderati

Dal 20 gennaio, dopo le nuove disposizioni approvate dall'Autorità garante per le comunicazioni, basterà inviare un Sms per disattivare i servizi in abbonamento che dovessero essere stati attivati per errore sulla propria linea telefonica mobile. Attraverso il semplice invio di un Sms contenente la parola «annulla» sarà possibile far cessare, con effetto immediato, i servizi di intrattenimento (giochi, video, foto, musica) e di informazione (meteo, oroscopo, news, gossip), a pagamento, che dovessero essere stati attivati inavvertitamente durante la navigazione sul web con il proprio smartphone. Il messaggio di annullamento andrà inoltrato dall'utente in risposta allo stesso numero da cui sarà stato ricevuto l'Sms di conferma dell'avvenuta attivazione del servizio non richiesto e, comunque, entro 6 ore dalla ricezione di quest'ultimo. Trascorso inutilmente tale termine, l'utente che desideri bloccare il servizio a pagamento dovrà rivolgersi al proprio operatore telefonico, oppure, ancora, chiedere l'intervento dell'Agcom, attraverso l'apposito numero verde 800.442299 . Chi vuole agire preventivamente può chiedere al proprio operatore di attivare l'opzione barring sms sulla propria linea telefonica per bloccare, in via permanente, l'attivazione involontaria di tali servizi in abbonamento.