Un software segnala gli abusi sui cookies ma le norme Ue sono ancora da armonizzare

3' di lettura

L'austriaca Noyb - European center for digital rights (di cui chairman è il signor Schrems, i cui ricorsi hanno portato alle note sentenze dell'alta Corte di giustizia Ue in materia di trasferimento dei dati extra Ue) ha annunciato il 31 marzo scorso di aver reso operativo un sistema di rilevamento automatico delle violazioni da parte dei siti web sulla gestione dei cookies. Nei prossimi giorni, pertanto, è giusto attendersi, da parte di oltre 500 aziende europee, una segnalazione da parte di Noyb circa la mancata corretta gestione dei cookies (e analoghi sistemi di tracciamento) con invito a provvedere rapidamente (un mese) a porvi rimedio. In caso contrario Noyb ha dichiarato che provvederà a comunicare le violazioni alle competenti Autorità garanti per la Protezione dei dati.

Su cosa sta lavorando Bruxelles

Tutto questo accade mentre la Comunità europea sta lavorando su 5 proposte di Regolamento (e-Privacy, Artificial intelligence, Digital services, Digital markets e Data governance) che definiranno il mondo digitale dei prossimi lustri, tenendo conto delle molte sfaccettature che caratterizzano un mercato che è punto di convergenza fra l'offerta di migliaia di aziende e miliardi di potenziali clienti: l'auspicio è che vadano a costituire un nuovo riferimento in materia di transazioni on-line, tutela della privacy e fruibilità delle nuove tecnologie.

Loading...

Le regole in vigore in Italia sulla profilazione on line

In Italia, l'ottimo provvedimento dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali sulla profilazione on line risale al 2015 e con lungimiranza definiva regole per l'utilizzo di cookies e fingerprinting da parte dei proprietari dei siti web. Ciò che manca, tuttavia, è una armonizzazione delle norme nel mercato europeo, che ad esempio consente in alcune nazioni l'incentivazione al rilascio del consenso per finalità di marketing da parte degli utenti.

Call to action, lead, tasso di conversione, content marketing, web analytics, pixel tracking, digital content management sono termini sempre più frequenti nelle riunioni fra digital marketing e Dpo (Data protection officer) delle aziende che investono nell'economia digitale. I livelli di complessità nella gestione dei dati personali sono diversi e mutano velocemente, la tecnologia avanza a grandi passi e la normativa applicabile non sempre consente di identificare in modo semplice un percorso senza rischi sanzionatori e al tempo stesso capace di garantire il raggiungimento degli obiettivi posti dai responsabili marketing.

La posizione dei big player Google, Apple e Microsoft

Questi livelli di complessità sono spesso invisibili agli utenti e dipendono da scelte operate dai legislatori (nazionali ed europei in primis) e dai “big player” del mondo digitale quali ad esempio Google, Apple e Microsoft. I “big player” stanno parallelamente reagendo alla storica frammentazione del mercato europeo, accelerando sull'innovazione funzionale oltre che tecnologica; ognuno con la propria strategia e una vision complessa da decifrare. Il recente App tracking transparency (Att) framework di Apple, ad esempio, comporterà un ruolo attivo e preventivo da parte degli utilizzatori di apparati “smart” (virtual assistant, tablet, smartphones, wereable device) nei confronti della possibilità di accedere a informazioni personali e metadati generati dall'utilizzo di app e navigazione in Internet.