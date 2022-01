Un solido quadrilatero per dare voce e idee alla Ue del dopo Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

A fronte della globalizzazione, Donald Trump ha abbandonato il multilateralismo e scelto il bilateralismo, per di più a singhiozzo, soprattutto verso Cina e Russia. Nella Storia, il bilateralismo ha funzionato una sola volta con gli Orazi e Curiazi. Sono poi seguiti millenni nei quali chiunque ha capito che «l’unione fa la forza», motto declinato in tutte le lingue e a tutte le latitudini.

L’Europa deve capire bene la lezione di Trump per non ripeterla mai, né all’esterno, né al proprio interno. Da almeno 20 anni la globalizzazione richiede un nuovo governo del mondo. Il G7 è “piccolo e vecchio”. Il G20 è troppo largo e appare come una riunione condominiale che non tiene conto dei millesimi di proprietà. È necessario un G8 di cui facciano parte Usa, Cina, India, Russia, Giappone, America Latina, Africa e Ue. Nel nuovo G8 l’Europa ha un posto solo: o c’è come entità politica oppure… non c’è. L’Europa non deve commettere l’errore di Trump neanche al suo interno. Gli accordi bilaterali sono importanti. Lo è stato quello antico tra Francia e Germania. Lo dovranno essere quello del Quirinale tra Francia e Italia e quello eventuale tra Germania e Italia. Ma questi accordi devono essere tasselli fondanti di una strategia interna “multilaterale”.

Qui però occorre fare un primo punto di chiarezza: su quale base di partenza poggiare la costruzione della nuova Europa? Perseverare nel criterio dell’unanimità sarebbe rinunciare per decenni alla costruzione, mentre il mondo andrebbe avanti lo stesso. Occorre un principio di maggioranza almeno su una piattaforma comune da proporre ai membri dell’Unione o, in un primo tempo, ai membri dell’eurozona. Occorre cioè un solido Quadrilatero (Italia, Germania, Francia, Spagna) come iniziale multilateralismo interno europeo. Questi quattro Paesi rappresentano il 65% del Pil e il 60% della popolazione dell’Ue e pesano ancor più nell’Area euro. Date le sue dimensioni geografiche, economiche e sociali questo Quadrilatero deve prima concordare una sua piattaforma comune per poi proporla in discussione agli altri membri.

Di fronte alla pandemia l’Unione ha fatto un primo salto di qualità. Ha sospeso il Patto di stabilità e i parametri di Maastricht. Alla politica monetaria della Bce, ha affiancato il Ngeu come embrione di una nuova politica di bilancio europea con l’inizio di un debito pubblico comune. Il Ngeu, con i suoi 750 miliardi di prestiti e trasferimenti dei quali però solo 570 sono stati richiesti dai singoli governi nazionali, è per ora uno strumento una tantum, seppure spalmato nei prossimi sei anni, con una attivazione di risorse sopra i 100 miliardi all’anno. È evidente che può dare un importante impulso alla ripresa dando forza alle politiche economiche dei singoli Paesi. Tale impulso però, se restasse una tantum, esaurirebbe il suo effetto nei pochi anni previsti per la sua attuazione. E dopo?

È urgente pensare subito a due cose: come rendere permanente il Ngeu e come ridefinire i parametri di un nuovo Patto di stabilità e crescita. L’attuale bilancio ordinario europeo 2021-2027 è pari a circa 150 miliardi di euro all’anno (l’1% del Pil dell’Unione), è totalmente finanziato da trasferimenti da parte dei singoli Stati ed è in pareggio non prevedendo l’accensione di nessun debito comune.