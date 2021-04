Un buon sonno passa dalla scelta di lenzuola di ottima qualità e cuscini su misura

5' di lettura

Avete mai notato che le lenzuola compaiono raramente nei romanzi? È come se il letto fosse un piacere privato, indescrivibile. Io, per ora, le ho ritrovate solo in un libro di Claire Messud, I figli dell'imperatore (Mondadori): “Il letto era sempre rifatto con le lenzuola costose (allora era per questo che le aveva comprate!); l'ordine che regnava nell'appartamento non lasciava più presagire una solitudine meditativa, bensì l'arrivo di un ospite molto atteso. Era un ordine diverso, un po' più studiato. Ora il suo appartamento sembrava la scena di un dramma, un luogo in attesa di azione”. La protagonista è l'amante di un uomo sposato, è lui che aspetta, è per lui che la casa vibra e attende, per lui cambia le lenzuola. Il piacere delle lenzuola, però, vale anche come spazio di riposo, di indispensabile stacco, di morbido sonno e non è un caso che sempre più spesso, nel mondo dell'hôtellerie di qualità, come nella ricerca di tessuti pregiati per la casa, si stiano diffondendo pillow e sheets menu.

Federa (50x75 cm,60 €) e lenzuolo matrimoniale coordinato (290x270cm, 280 €) con piping in lino, tutto ONCE MILANO(personalizzabile con monogrammi).

«Il lino è sempre stato la mia passione. L'ho sempre voluto addosso, in tavola, in camera da letto, e per gli abiti dei miei quattro bambini», racconta Allegra Marchiorello. «Finché, qualche anno fa, con la mia amica Valeria Piovesana, ci siamo dette, perché non farne una produzione? Così è nato Once Milano ». Nome insolito, perché Allegra ha lasciato Milano per tornare in Veneto, nella campagna trevigiana, dove ha cominciato a produrre lenzuola colorate e superchic. «Partendo dalla rivisitazione del lino tinto in capo, che trovo bellissimo, ho cominciato a sperimentare con le tinture. Il nostro punto di forza è proprio la scelta dei colori, cromie naturali e tinte forti: senape, un verde intenso che abbiamo chiamato Forest, il blu petrolio e il wine, i rossi, per la tavola. Abbiamo aggiunto, nella lavorazione, il macramè, un tocco antico che però, tinto in capo, risulta moderno, e la frangia». Per chi, come Allegra, ama indossare lino, c'è anche una collezione di loungewear e pigiami. «Facciamo ovviamente bespoke, i clienti possono scegliere la dimensione di lenzuola e copriletti. Nel mondo delle barche, in particolare, il su misura è indispensabile. Lavoriamo molto anche con i monogrammi: dove il cliente lo richiede, facciamo noi una proposta grafica. Indovinare il disegno giusto mi diverte molto. Accontentiamo anche le richieste più strane: come una cliente americana che ci ha chiesto di riprodurre il verso di una poesia con la calligrafia del figlio di dieci anni, nel centro di una tovaglia». Per i colori «abbiamo una cartella di proposte fisse, a cui aggiungiamo un paio di novità stagionali. Quest'anno la tinta primaverile è il fucsia, molto allegro soprattutto se abbinato al giallo: insieme mi ricordano le peonie che sbocciano nel mio giardino».

Composizione Londra Classic Blu, con copripiumino, lenzuola e federe in differenti formati e in raso di puro cotone egiziano, SUITE 2603 (da300 €).

Per Adolfo Carrara, che ha fondato Suite 2603 , l'ispirazione è arrivata da una notte in albergo. Un cinque stelle, ovviamente. «Andavo spesso in America per lavoro e mi è sempre piaciuto il fatto che lì i veri protagonisti della camera fossero i letti: li vedi e ti ci vuoi buttare dentro. Perché non offrire esattamente lo stesso comfort a casa, anche per i cuscini di varie misure?», racconta. «Così è nata Suite 2603». Il numero è quello di una camera d'albergo indimenticabile? Ride: «No, è semplicemente la mia data di nascita». L'hotel più bello dove ha dormito è il Plaza Athénée, a Parigi, «una vera ispirazione». Per scelta, Suite 2603 vende solo online, dove si possono ordinare anche i piccoli cuscini colorati della capsule collection con una scritta-invito: silenzio.

Lenzuolo Lego, in cotone, C&C (realizzabile su misura, prezzo su richiesta).

Dietro la sigla di C&C c'è una bella storia di eccellenza italiana. È questo che raccontano le due C, quelle di Piero ed Emanuele Castellini, a cui si è aggiunta adesso Gigliola Castellini Curiel. Piero Castellini Baldissera, architetto, è il nipote di un nome-mito, Portaluppi; mentre il bisnonno di Emanuele Castellini, Clateo, fu il primo a entrare nel mondo tessile, rilevando uno stabilimento di juta, canapa e lino, nel 1850 (producevano anche i famosi tessuti rigati per le sdraio del Lido di Venezia e della Versilia). Mentre Gigliola Castellini Curiel viene dal mondo della moda e da una maison storica, quella fondata dalla nonna Gigliola Curiel nel dopoguerra. «Spero di aver portato il mio tocco nella nuova collezione di tessuti più colorati, dal verde malachite al giallo e beige, e in un prodotto innovativo, il New Life Cashmere, con cashmere rigenerato dall'industria della moda. Presenta un'imbottitura leggerissima e un rivestimento in lino o altre fibre, con cui creiamo, anche su misura, plaid e coperte». «Ad aprile apriamo il nostro nuovo spazio, in via Brera 7, a Milano», aggiunge Emanuele Castellini. In più, l'azienda offre la possibilità di ricamare le iniziali: monogrammi in stile Art Nouveau, bizantino, barocco, persino futurista. «Io del resto ho ancora le lenzuola di lino dei miei nonni. Sono lise, certo, ma impreziosite da un rammendo ricamato. Tessuti con una storia, da tramandare».

Parure copripiumino matrimoniale Ecurie d'Angers, in raso di puro cotone con impuntura realizzata a mano, RIVOLTA CARMIGNANI (copripiumino da 260x220 cm e 2 federe da 50x80cm, 955 €).

Un'altra azienda storica milanese è Rivolta Carmignani , ora in mano alla quinta generazione. Fu fondata nel 1867 da Leopoldo Rivolta, che possedeva a Macherio una filanda con annesso opificio per la lavorazione e filatura della seta. Ora è specializzata nell'hôtellerie e nelle crociere di lusso, ma anche in progetti per barche e yacht privati.