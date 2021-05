Un «supersalone» per il mobile e per Milano

3' di lettura

Tempi non convenzionali richiedono azioni non convenzionali. Ed ecco quindi che, un po’ come Clark Kent, il Salone del Mobile di Milano ha deciso per quest’anno di smettere i panni tradizionali, quelli di una fiera da 2.500 espositori e 400mila visitatori, con stand faraonici e costosi che occupano tutta la superficie espositiva di Fiera Milano a Rho, per indossare quelli del Supersalone. Si chiamerà proprio così – «supersalone» – l’evento speciale del Salone del Mobile 2021, in programma dal 5 al 10 settembre, curato dall’architetto Stefano Boeri e da un team di progettisti internazionali.

L’alternativa al Salone

La vicenda è nota: vista la situazione ancora non risolta della pandemia – con la crisi economica che colpisce molte aziende, i viaggi internazionali ancora limitati e le restrizioni sullo svolgimento dei grandi eventi – molte aziende dell’arredo si erano opposte nei mesi scorsi alla conferma del Salone del Mobile per quest’anno. Il Salone è infatti una manifestazione enorme, tra le più grandi a livello internazionale, e richiede per allestirla e prendervi parte ingenti investimenti da parte delle aziende espositrici, ma anche un grande sforzo logistico e operativo che in tanti non si sentivano in grado di sostenere.

Loading...

Tuttavia, osserva il presidente di FederlegnoArredo (l’associazione che rappresenta le imprese del settore e che gestisce il salone tramite la controllata Fla Eventi), Claudio Feltrin, «non era possibile rinunciare per il secondo anno a questo evento che per il nostro settore è fondamentale». Di qui – dopo un lungo travaglio e una serie interminabili di riunioni e confronti – la decisione di confermare l’appuntamento di quest’anno, ma trasformarlo in un evento diverso, inedito, speciale. «Super», appunto. Un «unicum» che fa da ponte, come una sorta di anteprima, al Salone del Mobile vero e proprio – quello che abbiamo sempre conosciuto – nell’aprile del 2022.

La novità principale del Supersalone, come spiega la presidente di Assarredo Maria Porro, è che accanto al tradizionale evento B2B, si affiancherà anche un appuntamento B2C: «La manifestazione sarà aperta anche al grande pubblico dei non addetti ai lavori tutti i giorni e non solo nel weekend, come in passato». Inoltre, i pezzi esposti in fiera saranno tutti acquistabili, a prezzi speciali, dai visitatori. Non mancheranno ovviamente spazi riservati al business e agli incontri tra espositori e buyer.

Il progetto firmato da Boeri

Il format proposto è quello «di una grande biblioteca del design, che celebrerà la rinnovata attenzione e la cura per gli spazi dell’abitare contemporaneo e la cui scenografia valorizzerà e armonizzerà le novità e le creazioni messe a catalogo negli ultimi 18 mesi dalle aziende con i loro prodotti storici che, grazie al debutto della piattaforma digitale del Salone del Mobile.Milano, potranno essere acquistati al termine della visita». Una parte del ricavato, contribuirà a una causa benefica, specificano gli organizzatori.