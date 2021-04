Un suv compatto dalla forte personalità: zero emissioni e una potenza massima di 300 cavalli

Al momento del lancio la nuova Audi Q4 e-tron sarà disponibile in abbinamento a tre versioni, partendo dalla Q4 35 e-tron. La versione di accesso monta una batteria da 55 kWh con potenza massima di ricarica di 7.5 kw in corrente alternata e 100 in corrente continua, è spinta da un motore elettrico da 170 cavalli (125 kW) collegato all'assale posteriore con una coppia di 310 nm L'autonomia massima è di 341 km, raggiunge i 160 km di velocità massima e accelera da 0 a 100 km/h in 9 secondi. Salendo di potenza e capacità troviamo la Q4 40 e-tron a trazione posteriore con batteria da 82 kWh e 204 cavalli di potenza. Qui l'autonomia sale a 520 chilometri, l'accelerazione scende a 8.5 secondi e la velocità massima rimane a 160 km/h. Al vertice della gamma si posiziona la Q4 50 e-tron quattro da circa 300 cavalli, trazione integrale, batteria da 82 kWh e autonomia di 488 km che salgono a 497 sulla Sportback. Lo 0-100 km/h viene coperto in 6.2 secondi e la velocità massima sale a 180 km/h. Per tutte le versioni sarà possibile abbinare il sistema Audi Drive Select, le sospensioni sportive, lo sterzo progressivo e montare cerchi in lega tra 19 e 21 pollici. L'autonomia può essere preservata grazie alla modalità coasting, ai tre diversi livelli di recupero dell'energia e alla modalità B selezionabile sul cambio. Per tutte guida autonoma di livello 2 avanzato.

Quanto costa la nuova Audi Q4 e-tron? Il modello di accesso sarà commercializzato indicativamente a meno di 50 mila euro (incentivi esclusi). Ordinabile dal 22 aprile, la Q4 e-tron arriverà in concessionaria a giugno. La Q4 e-tron Sportback sarà ordinabile da metà giugno e arriverà nel corso dell'ultimo trimestre 2021.