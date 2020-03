Un suv elettrico dopo la Enyaq e la berlina

L'offensiva elettrica di Skoda, dopo Enyaq, proseguirà con un nuovo modello, di cui nulla si sa per quanto riguarda il nome, che avrà dimensioni e design tipici di uno Sport utility classico, quindi caratterizzato da ottime doti di abitabilità in rapporto alle dimensioni ma soprattutto da una maggiore fruibilità d'utilizzo, anche sui tracciati off-road. A cui seguirà una compatta dalle dimensioni di poco inferiori a quelle di una Golf, ma con identiche caratteristiche di abitabilità, senza contare prezzi di listino che si preannunciano molto competitivi. Il ceo di Vw Herbert Diess ha già dato via libera alla berlina.