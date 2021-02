Un suv con la grinta di 300 cavalli: tutto quello che c'è da sapere per una scelta su misura Prestazioni da supercar compatta per la nuova Audi SQ2, dal carattere sportivo e un lungo elenco di dotazioni di serie. di Simonluca Pini

Prestazioni da supercar compatta per la nuova Audi SQ2, dal carattere sportivo e un lungo elenco di dotazioni di serie.

Radiografia della nuova Audi SQ2: dal motore agli interni, dal design fino all'adaptive cruise assist.

Tutto quello che c'è da sapere per fare la scelta giusta e capire se è l'auto che corrisponde, in ogni dettaglio, alle nostre esigenze, alle nostre abitudini di guida e al nostro stile di vita.

Per cominciare la nuova Audi SQ2 abbina le dimensioni di suv compatto alle prestazioni garantite dal motore 2.0 Tfsi da 300 cavalli. Riconoscibile per il single frame ottagonale ribassato e dalla griglia ispirata al design poligonale, la nuova Audi SQ2 rende omaggio alla leggendaria Audi Sport quattro del 1984 a partire dalle affilate feritoie tra calandra e cofano motore.

L'elenco delle dotazioni di serie è lungo. I proiettori Matrix Led con gruppi ottici posteriori a Led e indicatori di direzione dinamici, a richiesta per la versione standard, sono di primo equipaggiamento per la variante sport attitude e costituiscono una novità assoluta per Audi SQ2. Ai listelli sottoporta maggiorati si accompagnano elementi distintivi quali le calotte dei retrovisori laterali in look alluminio, le modanature nere ai finestrini, l'esteso spoiler al tetto e l'estrattore che ospita quattro terminali di scarico ovali. I blade in corrispondenza dei montanti posteriori sono verniciati in argento selenite (di serie) oppure in grigio Manhattan, grigio Platino o nero brillante, mentre il pacchetto look nero ampliato prevede molteplici finiture total black.

La nuova Audi SQ2 è spinta dal motore 2.0 Tfsi da 300 cavalli e 400 Nm di. In abbinamento al quattro cilindri turbocomp lavorano la trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e, come su ogni modello della famiglia Audi S, la trazione integrale quattro. Al centro del sistema troviamo la frizione a lamelle elettroidraulica che ripartisce in modo variabile la coppia tra gli assali. Le sospensioni sportive si traducono in un ribassamento dell'assetto di 20 mm rispetto alla configurazione standard di Audi Q2. Il carattere sportivo è caratterizzato anche dalla specifica taratura dello sterzo progressivo, a servoassistenza e demoltiplicazione variabili, e nel sistema di controllo della stabilità (Esc) che, oltre a consentire di selezionare le modalità standard e offroad, può essere integralmente disattivato.