Un team di 30 donne che traduce in 23 lingue

A 28 anni, con una laurea in Giurisprudenza, Jugana Sladic è arrivata in Veneto dalla Croazia, per sfuggire alla guerra: oggi è presidente della cooperativa Majulero, fondata nel 2009, con base a Rovigo: un team interamente femminile di 13 socie (nel Cda siedono altre due colleghe, entrambe italiane), 50 collaboratrici fisse che offrono servizi di traduzione. «All’inizio ho notato che mancava una scuola di lingue, inglese principalmente - racconta - Poi si è aperta la possibilità di una collaborazione con Veneto Promozione, per gli eventi nei quali le aziende vengono accompagnate all’incontro con buyer esteri».

È successo anche poche settimane fa, per un evento firmato Venicepromex in collaborazione con il sistema camerale veneto, Confartigianato Imprese Veneto e Confindustria Veneto Est a Le Village by CA Triveneto di Padova, per un “Progetto Meccanica”, una giornata di incontri B2B con 11 realtà del settore da tutta Europa. La cooperativa traduce in 23 lingue e può fornire interpretariato di trattativa tra i Paesi del Golfo Arabo e i Paesi europei, interpretariato nei convegni, assistenza congressuale a rappresentanti politici, a tour operator, fino a progettare anche eventi di promozione con oltre 500 aziende italiane e 120 straniere. «Non è stato facile all’inizio, ma siamo state affiancate e guidate da Confcooperative - racconta -. Un’altra difficoltà è lavorare fra colleghe di Paesi diversi, religioni e culture differenti.

Alla fine abbiamo capito che le difficoltà si superano dialogando. Negli anni siamo cresciute, maturate: siamo una palestra di flessibilità e organizzazione». Fra le lingue Majulero gestisce Albanese, Croato, Serbo, Ucraino, Russo, Polacco, Arabo Bulgaro, Macedone,Sloveno, Ceco, Slovacco, Moldavo, Giapponese, Coreano, Vietnamita, Farsi, anche con corsi per dare ai lavoratori stranieri la base delle nozioni di sicurezza. Un settore a parte è la traduzione giuridica, con tre socie CTU del Tribunale di Rovigo, mentre per farsi conoscere la cooperativa ha curato l’organizzazione di eventi culturali come concerti classici (Joanes Paulus Secundus- vita di Giovani Paolo II) e mostre fotografiche.