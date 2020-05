Un “tempo eccezionale” anche per le leggi di Giovanna De Minico

(ANSA)

Il temporaneo diventa definitivo?

La Corte costituzionale accolse con benevolenza il fattore tempo e arrivò di fatto ad ammettere la temporaneità come causa di giustificazione della contrarietà di una norma con la Costituzione. Lo fece più volte. Al tempo delle frequenze televisive sintetizzate nelle mani di un solo imprenditore con la compiacenza di un legislatore restio a stabilire limiti antitrust in riduzione della concentrazione abusiva. In quell'occasione la Corte sentenziò che l'eccesso di frequenze era di ostacolo al pluralismo delle idee, ma la conseguenza, che anche uno studente di giurisprudenza avrebbe intuito come naturale, non si lesse nella sentenza. Infatti, la Corte non annullò la legge-fotografia dell'illecito, ma si limitò a sollecitare il legislatore a disegnare un limite quantitativo generoso verso gli imprenditori già presenti sul mercato, e simmetricamente ostile nei confronti di chi volesse ancora entrarvi. Cambiando del tutto spartito, ma non la melodia finale, la Corte ritornò sulla tecnica del nascondere l'evidenza, pur avendola con eleganza prima sottolineata, quando intervenne sulle libertà fondamentali, es. libertà personale e termini di custodia cautelare. In questo caso, ammise che comprimere oltre misura un diritto fondamentale equivaleva a violarlo, ma giustificò la lesione purché di breve durata. Il fattore tempo fu salvifico: escluse il carattere contra ius di una condotta, che, se fosse stata prolungata oltre il limite di tolleranza, sarebbe stata colpita dal giudizio di illiceità.

Il tempo come linea di separazione tra il bianco e il nero, tra il possibile e il proibito. Si vede che i bei colori pastello di Degas non sono stati apprezzati dalla nostra cultura giuridica: il legislatore non li ha visti, la Corte li ha trascurati.

Con lo stato di emergenza in atto, dichiarato con decreto del Governo il 31 gennaio, si è aperta una stagione di diritto eccezionale, cioè di regole in deroga alla disciplina generale, e probabilmente temporanee. Sulla prima qualificazione non avrei dubbi. I cittadini hanno fatto esperienza in prima persona di cosa significhi una deroga: al diritto di andare dove porta il vento si sono visti sostituire il dovere di rimanere tra le anguste mura di casa. Si è trattato di compressioni così pesanti che hanno messo a dura prova il concetto stesso di parte inviolabile di una libertà, perché in questo caso è proprio il nocciolo intoccabile a essere stato aggredito e, in taluni casi, senza necessità.

Il secondo attributo, quello della temporaneità, non sembrerebbe ricorrere. E' pur vero che i tanti dpcm sono nati con un termine, che verso l'imminente scadenza è stato prorogato dal successivo dpcm, il quale senza soluzione di continuità si saldava con quello precedente e a sua volta rappresentava la premessa per il successivo. Ma è innegabile che di proroga in proroga la temporaneità si veste di definitività, l'efficacia a tempo di fatto si distende in avvenire senza che quella data fissa sul calendario sia più un argine invalicabile.

E quando poi non sono le singole misure che vedono spostata in avanti la loro durata, ma è la vigenza della stessa situazione emergenziale, lo strappo alla legalità costituzionale fa più male perché diventa rottura: cioè violazione insanabile che non rientra neanche a emergenza cessata.

Questo stava accadendo con la prima stesura del decreto rilancio, che si prestava a essere interpretata come proroga di ulteriori 6 mesi della iniziale scadenza fissata al 31 luglio.

Se questa fosse stata la formulazione definitiva della norma, sarebbe stata evidente la contraddizione ideologica tra un progetto ambizioso di rinascita del Paese e la sua condanna all'immobilismo per la tutela forzata dell'emergenza.

A ciò si aggiunga una considerazione di ordine costituzionale: un'emergenza stabilita oggi per domani mette in tensione la tenuta del patto fondativo. Un'emergenza è tale se temporanea e allora anche i sacrifici di dubbia costituzionalità sono sopportabili, ma quando il Governo proroga prima che la necessità lo imponga, il decreto-legge ha un vizio insanabile nel prevedere una necessità imminente con due mesi di anticipo. Quindi, si sarebbe percorsa una via forse lecita per conseguire un risultato di certo illecito: l'emergenza avrebbe compiuto quel salto di qualità eversivo nella normalità anomala.

Le forti reazioni di studiosi e cittadini hanno sortito l'effetto sperato. L'attuale tenore dell'art. 14 elimina ogni sospetto di incostituzionalità: lo stato d'emergenza del 31 gennaio non è prorogato.

Ma, chiarimento a parte, qualche domanda è consentita. Il consueto dialogo tra il Capo dello Stato e il Governo avrebbe potuto superare queste riserve? E in caso contrario, il Parlamento avrebbe ripulito il decreto dall'illegittimità?

Evitare un'incostituzionalità ab initio è sempre meglio che eliminarla in seguito, ma il dubbio rimane: come avrebbero risposto il Capo dello Stato e il Parlamento alle nostre domande?

Professore di Diritto Costituzionale, Università Federico II, Napoli