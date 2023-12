Un Temporary space nella città eterna: la galleria Francois Ghebaly

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La galleria François Ghebaly ha aperto la sua prima sede a Los Angeles nel 2009. Da allora la crescita è stata impetuosa con spazi che si sono moltiplicati, ora sono tre, tra la California e New York, presto diventeranno cinque. Come pochi altri galleristi ha saputo interpretare il mercato e le sue tendenze, le micro-ere e i cambiamenti continui, intercettando i grandi capitali che scorrono negli Stati Uniti in un legame simbiotico tra arte finanza. Stupisce quindi un po’ che per il suo pop-up in Europa abbia scelto Roma, lenta e non certo l’avanguardia globale del collezionismo. Ma il luogo che ha eletto a sede temporanea trascende dalla capitale stessa, con simbologie tutte proprie: Palazzo Rhinoceros, architettura di Jean Nouvel, proprietà e gestione di Alda Fendi insieme alla figlia Alessia Caruso Fendi.

François Ghebaly

Ghebaly racconta ad Arteconomy24 perché Roma e ci racconta anche del collezionismo italiano visto con gli occhi di chi è abituato alla frenesia di Los Angeles, delle sfide future, le sue, e quelle del sistema in generale. In questo momento nel basement di Rhinoceros è aperta la mostra «DRAWN-OUT»: 10 gli artisti presenti, tutti con lavori su carta: Sascha Braunig (6.000 euro), Sharif Farrag (4.000 euro), Patricia Iglesias Peco (6.000 euro), Mike Kuchar (4.500 euro), Ann Leda Shapiro (5.500 euro), Sayre Gomez (6.000 euro), Jessie Makinson (2.300 euro), Danielle Orchard (18.500 euro), Max Hooper Schneider (11.000 euro) e Ross Simonini (1.300 euro). Tutte le strade, anche se per poco, portano a Roma, pure quelle che partono da Hollywood: Ghebaly rimarrà aperto nella capitale fino al 10 di febbraio.

Loading...

François, puoi dirci di più a proposito della tua esperienza romana. Cosa ti ha portato nella “Città Eterna”?

Ho pensato spesso di fare un progetto in Europa, ma Roma all’inizio non era nei miei pensieri, solo quando ho ricevuto l’invito della curatrice Cloè Perrone a Rhinoceros tutti i tasselli sono andati al loro posto. Roma credo che sia la città perfetta per un dialogo con Los Angeles: sono varie le similitudini tra le due città, dal paesaggio alle luci, a ovviamente, un tessuto creativo e culturale molto attivo. Certo una delle due città è molto più antica dell’altra

Come sta andando? E, soprattutto, com’è confrontarsi con un luogo così iconico come Rhinoceros?

È stata davvero una grande esperienza lavorare con il team di Rhinoceros. L’architettura di Jean Nouvel ha una presenza molto importante ma allo stesso tempo, è molto versatile! Rhinoceros è stato pensato partendo proprio dall’idea che diventasse uno spazio perfetto per ospitare l’arte, in tutte le sue forme. Così è stato facile trovare il posto giusto per i nostri artisti in questo luogo così speciale.

Quali differenze hai notato tra i collezionisti americani e quelli italiani? Qualche peculiarità di quelli italiani?

Agli italiani piace “prendersi il loro tempo con l’arte”, la relazione con il tempo tra l’altro, è proprio una delle differenze tra le due culture. Per gli americani conta molto la gratificazione istantanea, sono votati al “tutto e subito” e a una certa frenesia, gli italiani invece, quando si parla di collezionismo, sono più calmi, molto più riflessivi nel processo decisionale ma una volta che decidono sono assolutamente risoluti e convinti.