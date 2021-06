Un test per capire quanto i trader e gli asset manager investono «di pancia»

2' di lettura

Quanto investono di pancia gli asset manager e i trader? Una domanda che può apparire banale ma che in realtà è di fondamentale importante per capire le dinamiche dei mercati finanziari. La componente irrazionale è fondamentale nelle scelte di investimento. Anche coloro che dovrebbero avere l’approccio più razionale possibile, come trader e asset manager, spesso ispirati a strategie di investimento oggettive, si muovono di impulso sulla base proprio di scelte non dettate da fattori logici. Non a caso c’è una disciplina come la finanza comportamentale a occuparsi di questo.



Test su trader e asset manager

Un nuovo esperimento, messo in campo sotto la supervisione di Siat (società italiana di analisi tecnica), darà un nuovo contributo a questo aspetto. In occasione di due eventi, il “Tradingdaycampus che si svolgerà il 24-25 giugno prossimi a San Siro, e l’Academy, in programma il 3 e 5 settembre, in provincia di Siena (appuntamento dedicato agli asset manager ed investitori istituzionali) sarà creato un vero e proprio laboratorio sperimentale, in cui i partecipanti saranno coinvolti attraverso questionari.

L’obiettivo è capire quanto il nostro microbiota, vale a dire la nostra flora intestinale, può arrivare a influenzare le scelte di investimento. Anche la scelta del cibo diventa quindi una variabile importante capace di influenzare le scelte umorali degli investitori.

Il ruolo del microbiota