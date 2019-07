Un think tank di 40 aziende per il ritorno dei talenti di Marta Casadei

3' di lettura

Che sia per il clima, per la nostalgia di casa o per la voglia di investire nel Paese che, per primo, ha puntato su di loro con la formazione, poco importa. Il fatto è che 75 giovani italiani su 100, tra quelli che si sono trasferiti oltre confine, vorrebbero tornare in patria. Alle giuste condizioni, ovviamente, e con, all’orizzonte, una serie di opportunità. Come, per esempio, un’offerta professionale equivalente, sul piano economico e di responsabilità, a quella che hanno al momento e con prospettive di crescita futura.

Il dato è contenuto nella ricerca «Talenti italiani all’estero. Perché tanti partono e pochi ritornano», a cura dell’ufficio studi di Pwc, che verrà presentata questa mattina a Milano da Andrea Toselli, amministratore delegato della società di consulenza. La ricerca, condotta su un panel di 130 giovani italiani (di cui il 43% ha meno di 30 anni e il 90% ha una laurea) emigrati in 20 diversi Paesi, mette in luce anche le ragioni della “fuga”: uno su due è andato all’estero per la debolezza del mercato del lavoro interno.

L’occasione per parlare di talenti che vanno e talenti che potrebbero tornare (o arrivare dall’estero) è la presentazione di Talents in motion, un progetto che ha come obiettivo quello di promuovere le eccellenze italiane per attrarre giovani professionisti nel nostro Paese.

A sostenere quest’iniziativa - che ha una forma “ibrida”: è, insieme, un think tank e una piattaforma - sono le realtà che hanno più bisogno di linfa nuova e di personale qualificato, con esperienze internazionali alle spalle: le aziende.

Per ora il progetto coinvolge 40 realtà tra grandi imprese e associazioni, tra le quali Enel, Intesa Sanpaolo, A2A, EY, Unicredit, Leonardo, Coca Cola Hbc, Sea, Confindustria Digitale, Anitec-Assinform. Ma l’obiettivo a breve termine è quintuplicare questo numero: «Entro la fine del 2020 - dice Patrizia Fontana, presidente di Talents in motion - vorremmo raggiungere quota 200 aziende, con focus sulle Pmi, sull’intero sistema universitario e sul mondo istituzionale, per rendere visibili le realtà aziendali agli occhi dei talenti che vivono e lavorano all’estero».