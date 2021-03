Un tour letterario e fotografico fra residenze e città Edifici che sembrano confetti e architetture che sono innesti della fantasia. Si può viaggiare con gli occhi. Lasciandosi ispirare da case, palazzi e oggetti. di Baya Simons e Camilla Colombo

Non solo coffee table books, ma libri per leggere e consultare, per viaggiare attraverso racconti reali e immaginari, visivi e narrativi, di design. Cinque scelte d'autore.

Di tutti i colori. L'account Instagram @accidentallywesanderson ha oltre un milione di follower e un tale seguito da essere diventato un libro, con un'introduzione firmata dallo stesso Anderson. Il volume racconta attraverso 200 location più strane della fantasia – edifici rosa confetto simili a torte nuziali e sale da bowling color giallo senape – cosa si nasconde dietro i post più famosi dell'account.

ACCIDENTALLY WES ANDERSON di WallyKoval, Ed.OrionPublishing, 35$

Il genio in una stanza. Come erano e come sono le case di Agatha Christie, Henry Moore o Diane von Furstenberg? O lo studio di Leonardo da Vinci? Dove dormiva Lord Byron? Questo libro risponde alle domande con un tour mondiale nelle 250 residenze delle persone più creative della storia nel campo dell'arte, dell'architettura, della moda, del teatro, della letteratura.

LIFE MEETS ART. INSIDE THE HOMES OF THE WORLD'S MOST CREATIVE PEOPLE di Sam Lubell, Ed. Phaidon, 49.95 €