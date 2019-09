Un triangolo amoroso a Hong Kong nel film d’animazione «No. 7 Cherry Lane» Oggi in concorso ha trovato spazio il film del regista cinese Yonfan. Fuori concorso, invece, «The King» di David Michôd di Andrea Chimento

«No. 7 Cherry Lane»

2' di lettura

Alla Mostra di Venezia è il giorno dell'unico film d'animazione inserito in concorso: «No. 7 Cherry Lane» di Yonfan, regista cinese che era già in cartellone al Lido nel 2009 con «Prince of Tear».

Si tratta del primo lavoro d'animazione del cineasta, che ha presentato questo film come una vera e propria lettera d'amore dedicata a Hong Kong, la città in cui ha vissuto buona parte della sua vita.

Ambientato nel 1967, mentre le rivolte politiche infiammano la società, «No. 7 Cherry Lane» ha come protagonista uno studente universitario combattuto tra i sentimenti che nutre per la signora Yu, una madre in autoesilio da Taiwan, e la sua bellissima figlia Meiling.

È un triangolo amoroso indubbiamente sui generis quello al centro di questo lungometraggio che punta molto sull'estetica delle immagini: il regista si è avvalso della collaborazione degli animatori Hsieh Wen-ming e Zhang Gang, che hanno contribuito alla resa di una storia che è stata prima realizzata in 3D e poi disegnata in 2D da sessanta artisti.

Lo sforzo creativo si nota nel tratteggio degli sfondi, particolarmente suggestivi, mentre per quanto riguarda i personaggi il risultato è decisamente più banale.