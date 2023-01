Un tuffo nell'arte

Pop Air, la mostra itinerante di “arte gonfiabile” del Balloon Museum con installazioni di 18 artisti e collettivi di tutto il mondo, è ora al Superstudio di via Tortona 27, nel quartiere della moda e del design (fino al 12 febbraio 2023). La visita è un percorso fiabesco tra vasche di palloncini colorati in cui tuffarsi, come “Hypercosmo” dell'ensemble Hyperstudio (nella foto), e opere surreali come “Airship Orchestra”, una tribù di personaggi ultraterreni con gli occhi lampeggianti a cui avvicinarsi per ascoltare la melodia che ciascuno produce e ascoltare il suono sincronizzato con effetti luminosi che creano nell'insieme. L'opera, divertente e coinvolgente come tutte le altre della mostra, è di Eness un team di creativi che include artisti, musicisti, ingegneri, designer industriali, pensatori e uno scrittore.

