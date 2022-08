Un tuffo nel blu: idee tailor-made nei più bei mari del mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Diecimila anni. La barriera corallina del Belize celebra in queste settimane il sorprendente anniversario, un traguardo a cui è arrivata ricostruendo e proteggendo il suo incanto originario. È la seconda al mondo, si estende per 300 chilometri, è nota per la sua dolina-voragine, il Great Blue Hole, e dal 1996 fa parte del patrimonio mondiale dell'Unesco. Nel 2018, dopo quasi dieci anni, è stata tolta dall'elenco dei siti in via di estinzione delle Nazioni Unite, grazie allo sforzo di ong e associazioni per arginare gli effetti del cambiamento climatico e dell'inquinamento. Risultato: questo piccolo Paese nel Mar dei Caraibi è un santuario della fauna selvatica e attrae migliaia di visitatori, che quest'anno si uniranno ai festeggiamenti. Per scoprire la barriera l'approdo ideale è Royal Belize, parte di Muy'Ono resort, un puntino di tre ettari nel blu dell'oceano a uso esclusivo di massimo 16 ospiti (da 6.200 euro a notte per 10 persone). Può contare su 5 suite dislocate in tre ville sull'isola, una villa centrale e una palapa per ritrovarsi a cena, mentre lo staff è in rapporto uno a uno. Le estremità dell'atollo si raggiungono attraversando ponti di legno sospesi e la lista delle attività marine quotidiane è praticamente infinita (diving, snorkeling, catamarano). Destinazione ideale per una vacanza, l'isola ha tutte le caratteristiche per accogliere anche un corporate retreat.

Barche da pesca nell'estuario del fiume Pero, a Sumba. Sull'isola indonesiana aprirà a dicembre il resort CAP KAROSO. ©Alex Grabchilev.

Loading...

Da anni è soprattutto il riscaldamento globale a tenere alta l'attenzione sulla barriera corallina e sui rischi che corre. L'ultimo report di Global Coral Reef Monitoring Network stima che dal 2009 al 2018 sia stato perso il 14 per cento dei coralli a causa delle elevate temperature e le alghe – che si moltiplicano durante i periodi critici nelle zone limitrofe – siano aumentate del 20 per cento. Le azioni per salvaguardarla coinvolgono anche le comunità e i servizi locali. Tra le strade percorse, quella che ha intrapreso il governo australiano, che ha messo sul piatto 92,7 milioni di dollari nei prossimi otto anni per azioni che aiutino la Grande barriera corallina – la prima al mondo – ad adattarsi al cambiamento climatico. Oppure quella che seguono startup, associazioni no profit ma anche hotel, in particolar modo nel segmento del lusso, impegnati in prima fila con progetti di coltivazione di coralli.