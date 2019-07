Un tuffo nel blu alla scoperta di magici mondi sommersi

4' di lettura

Si trova a sei miglia dalla costa di Key Largo, in Florida, a 19 metri di profondità l’Aquarius Reef Base, il laboratorio subacqueo gestito dalla Florida International University nel quale si sono allenati gli astronauti della Nasa in vista della missione Artemis che dovrebber riportare l’uomo sulla Luna nel 2024. Dieci giorni, a partire dal 10 giugno, per la spedizione Neemo 23 (Nasa Extreme Environment Mission Operations), capitanata dall’italiana Samantha Cristoforetti, per raccogliere informazioni preziose sul ritmo sonno-veglia, sull’impatto dell’assenza di gravità sulla composizione corporea e sulle possibilità di utilizzare la realtà aumentata per la navigazione.

Il giro del mondo sommerso

Per esplorare il misterioso mondo sottomarino non è necessario, però, essere astronauti: immergersi - non come professionisti, ma da semplici appassionati – non richiede una particolare preparazione fisica, anche se vanno comunque rispettate alcune regole fondamentali soprattutto in base alla difficoltà. Le immersioni sono anche un’occasione per organizzare viaggi e vacanze in tutto il mondo. Non dimentichiamo che il 70% del nostro pianeta è coperto dall’acqua, quindi le possibilità e i luoghi da scoprire - più o meno noti - sono innumerevoli. E spettacolari, tra barriere coralline, parchi archeologici sottomarini e blue hole in un immaginario giro del mondo sommerso.

A partire dalla Grande Barriera corallina australiana, patrimonio dell’Unesco, una delle sette meraviglie sottomarine indicate dall’organizzazione no-profit Cedam International (Conservation, Education, Diving, Awareness and Marine research). Il più grande organismo vivente sulla Terra, visibile anche dallo spazio, raggiunge i 2.300 chilometri di lunghezza e comprende migliaia di barriere coralline e centinaia di isole con oltre 600 tipi di coralli che pullulano di squali, tartarughe, delfini e altre 1.500 specie di pesci dai colori caleiodscopici, molluschi e stelle marine. È una delle più grandi attrazioni turistiche dell’Australia e genera ogni anno un giro d’affari di oltre 3 miliardi di euro.

Gli appassionati di relitti possono andare alla scoperta dei fondali della Repubblica di Palau, un’altra meraviglia sottomarina che ospita una serie di siti leggendari come Blue Corner, Jellyfish Lake, Chandelier Cave, Peleliu Express. Siamo in Micronesia in un arcipelago di isole e isolette che offre ai sub spettacoli come reef verticali, giardini di corallo, canyon e relitti della Seconda guerra mondiale, navi e aerei americani o giapponesi.