Un urban suv firmato da Tesla da 25.000 dollari

Un'elettrica entry level? Alla Tesla ci stanno pensando. E' stato lo stesso Elon Musk ad avere accennato in occasione della consegna delle prime Model 3 prodotte in Cina ad un possibile modello di crossover più compatto della Model Y. In quella occasione il brand californiano di vetture elettriche aveva rilanciato l'indiscrezione con un bozzetto del futura ma non ancora confermata Tesla A o come si chiamerà la B-suv che, tuttavia, non arriverà in tempi brevi viste le altre priorità: accelerare la disponibilità della Model Y e a seguire del pick-up che ha del resto al suo attivo oltre 500 mila prenotazioni già sotoscritte