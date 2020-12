Un Vacheron Constantin da personalizzare all’asta online di Christie’s per il Louvre L’asta si svolgerà online fino al 15 dicembre, all’incanto 24 lotti tra cui il pezzo unico della maison svizzera e molte esperienze da vivere direttamente nel museo parigino a cui andrà l’intero ricavato di Paco Guarnaccia

Fino al 15 dicembre sul sito di Christie’s si svolgerà l’asta online “Bid for the Louvre”. Organizzata dalla casa d’aste inglese, con il sostegno di quella francese Drout e insieme al museo parigino è formata da 24 lotti il cui ricavato verrà interamente devoluto all’istituzione parigina stessa per sostenere le sue numerose iniziative solidali. All’incanto ci sono esperienze esclusive da vivere al Louvre, insieme ai propri ospiti, come una visita notturna alla luce delle torce, una passeggiata sui tetti dell’edificio guidati dall’artista francese JR (conosciuto per le sue opere realizzate con la tecnica del collage), oppure la possibilità di assistere all’annuale controllo del dipinto della Monna Lisa in compagnia del presidente e direttore Jean-Luc Martinez. In gara c’è anche l’ingresso a un concerto privato nella Salle des Caryatides che un tempo era la stanza in cui i re di Francia accoglievano le persone.

Esperienze irripetibili, quindi, ma anche oggetti speciali. Come un orologio dalla storica maison ginevrina Vacheron Constantin che verrà creato per l’occasione dal suo atelier Les Cabinotiers, dove solitamente vengono realizzati i modelli eccezionali bespoke del marchio. Sarà dunque un pezzo unico sul cui quadrante il vincitore dell’asta potrà scegliere quale opera, tra dipinti e sculture ospitati nel museo (tranne la Mona Lisa), far riprodurre dai maestri artigiani della maison svizzera utilizzando la tecnica dello smalto grisaille o della miniatura su smalto. Scelta che verrà compiuta dall’acquirente dopo una visita privata con un esperto del Louvre. La cassa sarà disponibile in platino, oro rosa o oro bianco.

Nel modello che andrà all’asta, il fondello trasparente che permette di vedere il movimento automatico di manifattura con massa oscillante in oro è coperto da uno sportello che potrà essere personalizzato con delle incisioni. Inoltre chi si aggiudicherà questo pezzo, la cui base d’asta è stimata tra i 100 e i 300mila euro, potrà seguirne la realizzazione passo dopo passo e alla consegna riceverà i certificati di autenticità di Vacheron Constantin e del Louvre.

«Siamo orgogliosi di partecipare a questa eccezionale asta a sostegno dei progetti di solidarietà del museo. Il nostro impegno costante a favore dell’arte e della trasmissione del savoir-faire che si esprime a fianco del Louvre sin dall’annuncio della nostra partnership di un anno fa, assume un significato ancora più ampio nell’attuale e difficile scenario globale. - spiega Louis Ferla, ceo del marchio orologiero –. Mettere all’asta un segnatempo basato su un capolavoro, un modello unico e personalizzato secondo i desideri dell’acquirente, mostra l’identità della nostra maison e il suo impegno nel promuovere la condivisione della cultura e delle emozioni».