Un ventaglio di tecnologie e soluzioni nell’approccio di Toyota alla sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Avanti tutta verso la transizione ecologica con tutte le forme di propulsione possibili, senza dimenticare l’accessibilità e le emozioni. Questa è e rimarrà la ricetta di Toyota che, in occasione del Kenshiki – l’appuntamento di presentazione di prodotti e strategie giunto alla terza edizione – ha annunciato che chiuderà il 2021 in Europa con 1,07 milioni di veicoli (+80mila), di cui il 70% è già elettrificato, e punta ad 1,3 milioni per il 2022 con una quota del 6,5% grazie in particolare alla nuova Aygo X, alla Yaris Cross e alla inedita Corolla Cross che completa la gamma dei veicoli a ruote, rafforza la presenza di Toyota nel segmento C e lancia anche la quinta generazione del sistema ibrido che nel 2022 compirà 25 anni con 20 milioni di unità prodotte.

La Corolla Cross è lunga 4,46 metri, ha dimensioni simili al suv C-HR, ma stile più ordinario, tanto spazio interno e un sistema ibrido con motore 2 litri da 197 cv che promette più efficienza e un feeling di guida più dinamico. A potenziare il lato sportivo del brand ci penseranno la Yaris GR Sport e la GR86, coupé a trazione posteriore che offre emozioni d’altri tempi, ma solo per 2 anni a causa dell’inasprimento delle normative di sicurezza europee nel 2024.

Loading...

L’ibrido (full e plug-in) coprirà ancora l’80% delle vendite di Toyota in Europa nel 2025 e il 10% sarà rappresentato dall’elettrico che salirà al 50% nel 2030 e al 100% nel 2035, ma solo se lo imporrano le normative e lo consentirà la rete di ricarica. La casa giapponese dunque rafforza la propria posizione e conferma di non aver paura di una cosa che essa stessa ha inventato – l’elettrificazione – ma ribadisce che un cammino davvero sostenibile verso le emissioni zero è possibile solo attraverso un’ampia scelta di sistemi di propulsione che, imitando la biodiversità in natura, spingano l’evoluzione tecnica e sociale rendendo la mobilità accessibile per tutti.

Per questo il 3 cilindri mille da 72 cv della nuova Aygo X, una delle poche auto rimaste nel segmento A, non ha alcuna forma di elettrificazione e l’idrogeno non sarà utilizzato solo come vettore, ma anche come combustibile per il motore a pistoni e per moduli fuel cell derivati dalla Mirai che saranno assemblati anche in Europa e serviranno a decarbonizzare ogni forma di trasporto (bus, camion, imbarcazioni, mezzi da lavoro, etc) e anche gli usi stazionari. Toyota crede anche nei biocarburanti – saranno utilizzati anche sulle auto che corrono e vincono nel WRC e nel WEC – allo stesso tempo continua a lavorare sulle batterie: quelle allo stato solido saranno implementate anche sulle ibride e i costi saranno abbattuti del 30% entro il 2025 e del 50% nel 2030. In tale ottica, Toyota ha presentato la bZ4X, primo di 7 modelli basati sulla piattaforma elettrica nativa eTNGA che troveremo anche sulla Lexus RZ. La bZ4X è lunga 4,69 metri (poco più di una RAV4) e ha una batteria da 71,4 kWh di capacità che assicura 450 km di autonomia, si ricarica a 150 kW e promette un’efficienza del 90% dopo 10 anni o 240.000 km con la possibilità di estendere la garanzia a un milione di km.

Tra le chicche tecnologiche: la climatizzazione a pompa di calore, il tetto fotovoltaico per 1.800 km di energia all’anno dal sole, il riscaldamento a raggi infrarossi e lo sterzo by-wire con volante a cloche. Avrà una versione a trazione anteriore da 150 kW o integrale da 160 kW.