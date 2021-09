Un vestito stile coupé per il suv elettrico

2' di lettura

Cambia lo stile ma non la sostanza. il nuovo suv elettrico Audi Q4 Sportback e-tron, svelato e provato in anteprima nazionale a Milano durate la Design Week, conferma le doti della versione standard, a cui aggiunge uno stille caratterizzato dalla maggiore sportività e dal vano di carico aumentato grazie alla diversa forma della coda. È realizzato sulla piattaforma Meb, condivisa con modelli come altri modelli a ioni di litio del gruppo Volkswagen. La gamma spazia dalla versione 35 a trazione posteriore (da 170 cavalli) fino alla 50 quattro da 299 cavalli e 495 km di autonomia. Proprio questa è stata la protagonista del nostro primo contatto su strada, dove abbiamo apprezzato il sistema di recupero dell’energia impostabile su 3 livelli e l’ottimo rapporto spazio dimensioni esterne e spazio interno. La vettura infatti è lunga 4.59 metri, quindi poco più lunga della Q3, abbina lo spazio interno del maxi suv Q7 (lungo oltre 5 metri), alla capacità di carico della Q5 (quasi 4.70 metri). A bordo debutta lo schermo centrale touch da 11.3” (il più grande mai montato su un’Audi), l’head-up display con realtà aumentata, il nuovo volante e una progettazione.

Come tradizione si può cambiare il carattere della vettura tramite l’Audi Drive Select (di serie sulla Sportback insieme al portellone elettrico) e la piattaforma Meb si dimostra un’ottima alleata quando si decide di alzare il ritmo. Alla voce connettività troviamo il sistema Mib3 connesso, compatibile con Apple CarPlay anche wireless e Android Auto, e Adas di livello 2 avanzato (su 5) della tabella Sae. Prezzi a partire da 47.750 euro per la 35 e-tron, mentre la vettura provata parte da oltre 64mila euro. In alternativa si può optare per la il noleggio Audi Value, con formula “tutto compreso” a circa 500 euro al mese per la Q4 sportback 40 e-tron 204 cv business.

