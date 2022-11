Un viaggio per immagini nella “esperienza trasformativa” di Artissima

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si è chiusa l'edizione di Artissima 2022 con un bilancio positivo sia in termini di affluenza sia di presenze di artisti e collezionisti. Oltre 33mila i visitatori che si sono avvicendati durante la quattro-giorni torinese, 174 gallerie in rappresentanza di 28 paesi e un tema che ha fatto da filo conduttore alla scelta di opere e artisti: “Transformative Experience”, un concetto elaborato dalla filosofa americana L. A. Paul (docente di Filosofia e Scienze Cognitive alla Yale University). Un viaggio al confine di quel che ancora non si conosce né si può prevedere. Come ha raccontato il nuovo direttore della fiera, Luigi Fassi: «Spesso facciamo un uso fallace della ragione per anticipare nel presente quanto accadrà nel futuro... L'arte è un ignoto, perché quello che noi cerchiamo da una mostra o da un concerto, non lo conosciamo in anticipo, lo desideriamo. Desideriamo trasformarci attraverso di esso». Il che vale anche dal punto di vista dell'impostazione complessiva della fiera: «Artissima conferma il suo ruolo di rassegna di scoperta. Chi viene qui non lo fa per trovare conferme e blue-chip, ma per cercare nuove proposte».

Di questa esperienza trasformativa, ecco il nostro racconto per immagini, fra artiste femminili ed percorsi video-immersivi.

1. Import Export, galleria di Varsavia, sezione Present Future e il progetto speciale di Sagg Napoli (Sofia Ginevra Giannì), trentenne artista e performer partenopea. Ha usato la sua abilità nel tiro con l'arco, sport iniziato durante il lockdown, per l'installazione che descrive così sul suo IG: “Un anno di competizioni in un unico luogo… Non solo con il tiro con l'arco, intendo il poter superare la competizione di ogni giorno.”