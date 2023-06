Un viaggio verso le vette del gusto al Falkensteiner Hotel Kronplatz

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La suggestiva cornice di Plan de Corones, alle porte delle Dolomiti, ospita l'esclusivo 5* Falkensteiner Hotel Kronplatz, pensato dagli amanti della montagna per gli amanti della montagna; un'oasi di pace immersa nella natura dove ritrovare equilibrio ed energia.

Da febbraio la struttura fa parte dei The Leading Hotels Of The World, offrendo agli ospiti esperienze di altissimo livello che spaziano in un ampio ventaglio di possibilità per esplorare i dintorni, moltissime opzioni wellness da vivere nell'Acquapura Mountain SPA e una superlativa proposta culinaria.



7Summit – un innovativo concept gastronomico dove l'Alto-Adige incontra l'Europa

Fiore all'occhiello dell'hotel è la sua offerta gastronomica, un viaggio tra gusti e sapori che celebra l'incontro tra la cucina locale altoatesina e quella proveniente dalle aree d’Europa che ospitano le vette più importanti del continente, dalla Spagna alla Slovenia, attraversando Francia, Svizzera, Austria e Germania. 7Summit – questo il nome del concept gastronomico – unisce ingegno e creatività, prodotti locali provenienti dai masi altoatesini, spezie e sapori delle regioni alpine circostanti, portando in tavola piatti di altissimo livello e qualità.

Un'esperienza sensoriale a 360° che passa anche attraverso la vista, oltre che dal gusto: grazie alla show kitchen, infatti, gli ospiti possono osservare con occhi estasiati lo chef e la sua brigata all'opera, catturando i movimenti e le atmosfere del dietro le quinte.

Un nuovo chef e collaborazioni stellate

La novità che ha interessato in questa stagione il ristorante 7Summit è l'arrivo del nuovo Executive Chef, Federico Carsili, umbro di nascita, partito dal mondo della pasticceria e poi approdato alla raffinata arte culinaria. In 20 anni di carriera, il neo-chef ha collezionato prestigiose esperienze internazionali toccando, fra gli altri, ristoranti di hotel esclusivi come quelli del JW Marriott Hotel Central e del Park Hyatt Hotel a Pechino, dello Sheraton Gran Hotel a Doha e, più di recente, del Gran Hyatt Hotel ad Amman in Giordania.

La cucina creativa e innovativa dello chef Carsili si impreziosisce, durante l'anno, grazie a diverse collaborazioni con guest chef, fra cui lo stellato Theodor Falser, altoatesino che conta oltre 30 anni di esperienza fuori dai confini italiani. Le proposte d'autore rimangono poi nel menù dell'hotel, regalando agli ospiti un viaggio nel gusto mai provato prima, da assaporare non solo nelle particolari occasioni di collaborazione ma in qualsiasi momento dell'anno.



Una ricca proposta di esperienze food per un'estate all'insegna del gusto

La struttura, grazie a un'ampia proposta di esperienze food, invita gli ospiti a godersi appieno i piaceri della tavola e dello stare insieme: che sia per una cena al ristorante 7Summit o per un gustoso spuntino pomeridiano avvolti dalla calda atmosfera del Bar On The Rocks o per un sofisticato cocktail, accompagnato da una piacevole musica lounge al Rooftop bar, la terrazza dell'hotel.



Sono molti gli eventi e appuntamenti che attendono gli ospiti nella prossima stagione estiva e che sapranno deliziare i palati più esigenti.

In occasione della merenda, ogni pomeriggio, la lobby del Falkensteiner Hotel Kronplatz ospita produttori locali che fanno assaggiare i loro migliori prodotti: dal formaggio stagionato in un bunker della Prima Guerra Mondiale (Genuss Bunker) a quello di alta quota firmato Capriz al salmone affumicato delle Dolomiti. Un ampio ventaglio di sapori in grado di accontentare tutti i gusti!

L'esperienza continua anche fuori dalle mura dell'hotel: gli ospiti più curiosi hanno infatti la possibilità di visitare i masi altoatesini per apprezzarne da vicino la filosofia e apprendere le tecniche di lavorazione dei prodotti. In uno degli angoli più idilliaci dell'Alto Adige, è possibile, ad esempio, fare visita all'affumicatoio di salmone più alto d'Europa oppure scoprire come viene stagionato il formaggio al Genuss Bunker, luogo ricco di storia e tradizioni.



Da fine giugno, ogni giovedì, l'appuntamento – per antonomasia al calar del sole – è fissato alla Terrazza Rooftop, per un esclusivo aperitivo aperto anche agli ospiti esterni, dove tra musica del dj set e finger food si può trascorrere una serata indimenticabile ammirando il panorama mozzafiato delle Dolomiti.



Novità dell'estate è il Sunday Brunch, in programma ogni terza domenica del mese, nel ristorante dell'hotel. Un ricco menù attende gli ospiti che possono gustare diverse specialità per la colazione, da salumi e formaggi a un'ampia selezione di dolci. Lasciandosi avvolgere dalle note della musica dal vivo, mix di Jazz e Swing, si può cominciare, a ritmo lento, la propria domenica insieme.



OFFERTA Sunshine Special – 15%

Per rendere l'attesa della vacanza ancor più gradevole, è attiva l'offerta Sunshine Special che prevede uno sconto fino al 15% per pernottamenti fino al 30.09.2023.

Per i soci dello Spirit Club vi è un ulteriore sconto del 5%.