Un viaggio olfattivo lungo trent'anni: la storia a portata di naso

Una mostra multisensoriale itinerante che racconta l'evoluzione del gusto negli ultimi trent'anni. Un percorso evocativo dove le note di testa, di cuore e di fondo accompagnano suggestioni visive e storiche. Il Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ospita “Profumo, 30 anni di emozioni”. E' la seconda tappa di un'esposizione che, partita da Parma, approderà a Torino dal 6 all'8 novembre e poi, nel 2021, a Firenze, Reggio Calabria e Bologna.

In occasione dell'inaugurazione milanese pubblichiamo un estratto del libro “Essenze di stile”, una storia del costume e dell'evoluzione femminile del Novecento, scandita dai cambiamenti di profumazioni e sensibilità olfattive, decade per decade.

Si può scrivere una storia del costume scegliendo un Virgilio irrazionale e primitivo come il piacere olfattivo? Incedere nelle decadi, affidandosi al più istintivo dei sensi allo scopo di attraversare il “secolo profumato”, quello che ha cancellato odori e umori naturali, sostituendoli con effluvi culturali e con la costruzione di un'eleganza aromatica?La stanza del tempo è anche una stanza delle essenze e, a partire dal Novecento, il suo scorrere regala una sintesi di stili, costumi, mentalità, aspirazioni materiali, spinte identitarie e conquiste sociali. Un excursus nell'evoluzione femminile attraverso la trasformazione del gusto.

Mettersi un profumo è una scelta di relazione e di espansione di sé, allarga lo spazio che si occupa nel mondo. Non è tanto un atto rappresentativo (come vestirsi o truccarsi), ma comunicativo, risonante di narrazioni biografiche. Un autografo emotivo che contemporaneamente coglie il contesto e l'atmosfera in cui si esprime.

Quando incontriamo una persona, nella prima impressione, entrano in gioco i sensi della distanza (vista e udito), restano estranei quelli del contatto (gusto e tatto), mentre l'olfatto si trova al confine, lambisce rivelazioni prettamente intuitive. Le neuroscienze collocano le sue sollecitazioni nell'emisfero destro, l'area delle emozioni, e la psicologia spiega che i ricordi che partono dal naso non svaniscono mai. La loro memorizzazione è legata all'apprendimento associativo. Per questo, anche a distanza di molti anni, basta il vago sentore di una fragranza per accendere una reminiscenza. Non solo: rispetto alla memoria visiva, che decade rapidamente, il tempo non sembra giocare alcun ruolo sugli odori e non c'è differenza fra memoria a breve e a lungo termine.